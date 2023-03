Scivola è una canzone presentata da Federica poco prima dell’inizio del serale di Amici 2023. La cantante è stata scelta, fin da subito, da Arisa, per la sua squadra ed è riuscita ad essere ammessa all’ultimo step del programma. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Federica, Scivola, Ascolta la canzone e leggi il significato

Nel brano, Federica canta la fine di una storia d’amore e di come l’esistenza scivola via, insieme anche alle persone che perdiamo e che avevamo al nostro fianco.

Federica, Scivola, Testo canzone

Tutte le notti dorate

Che non ritornano più

Quando l’inverno era estate

Perché qui c’eri tu

Il tempo

Scivola

Scivola

Scivola

Come la neve che cade

Bianchissima

Tu non avere paura

Dormi tra le mie braccia

Me lo dicevi sempre

E avevi ragione tu

Senza una nuvola nuvola nuvola

Il cielo scivola

Senti

Resti come un brivido tra i denti

Goccia di acqua gelida

Che fa ancora tremare

Che ti fa ancora male

Che non scivola

Non Scivola

Mentre imparo a vivere senza di te

Mentre tutto scivola

Quando non sei vestita

Ti vedo l’anima

Me lo dicevi sempre

E poi ti spogliavi tu

E mi facevi sentire bellissima

Come una favola

E adesso che mi sento come una deficiente

Capisco che non ho capito proprio niente

Come una lacrima lacrima lacrima

La vita scivola

Senti

Resti come un brivido tra i denti

Goccia di acqua gelida

Che fa ancora tremare

Che ti fa ancora male

Che non scivola

Non Scivola

Mentre imparo a vivere senza di te

Mentre tutto scivola

Dimmi che va tutto bene

Versami un po’ del tuo bene

Versami ancora qualcosa da bere

Che almeno non sento le nostre paure

I tuoi occhi diamante

Le mie braccia ad aliante