Drake ha annunciato l’uscita di “Scary Hours 3” a partire da mezzanotte del 17 novembre 2023. A quasi sei settimane dalla pubblicazione del suo ultimo LP, “For All The Dogs”, Drake ha condiviso un trailer per il suo prossimo disco, il seguito degli EP “Scary Hours” del 2018 e “Scary Hours” del 2021. Ecco le parole del cantante, via social:

“Non sento il bisogno di compiacere nessuno. Mi sento così fiducioso riguardo al corpo del lavoro che ho appena completato”

Successivamente ha ribadite che potrebbe “scomparire per sei mesi, un anno, due anni”, ma insiste: “Non sono particolarmente interessato alle lunghe sparizioni”

Parlando del buon periodo che sta vivendo, ha continuato:

“Mi sento come se fossi drogato. Mi sento come se fossi in quello stato mentale senza fare nulla. Sta succedendo da solo. Chi sono io per combatterlo?”

Drake attraversa una sala da concerto con un bicchiere di vino in mano mentre la narrazione suona, e si conclude con un’orchestra che suona un brano musicale minaccioso.

Ha intitolato il video su Instagram: “Scary Hours 3. Tonight at Midnight”.

Scary Hours 3, l’Ep a sorpresa di Drake

Il nuovo progetto è una sorpresa per i fan, Infatti, pochi giorni dopo aver pubblicato “For All The Dogs”, Drake ha affermato che si stava prendendo una pausa dal fare musica per concentrarsi sulla sua salute.

La star del rap ha rivelato che ha intenzione di ritirarsi dal mondo della musica per “forse un anno” perché ha “problemi assurdi” allo stomaco.

A Sound 42 per SiriusXM aveva anticipato:

“Probabilmente non farò musica per un po’. Sarò onesto. Ho alcune altre cose che devo fare per alcune altre persone a cui ho fatto delle promesse, ma probabilmente non farò musica per un po’. Devo concentrarmi innanzitutto sulla mia salute e ne parlerò abbastanza presto. Voglio che le persone siano sane nella vita e da anni ho dei problemi assurdi con il mio stomaco. Quindi devo concentrarmi sulla mia salute e rimettermi in sesto, e ho intenzione di farlo”