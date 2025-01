Continua “Questo Forum non è un albergo“, la residenza di Max Pezzali al Forum di Assago a Milano con una nuova data del tour in programma stasera, 8 gennaio 2025. Durante la serata sarà possibile ascoltare dal vivo tutte le hits più celebri del cantante, da solista e da membro degli 883. Un’occasione unica e imperdibile che ha assicurato una serie di sold out assicurati, prima delle ulteriori date in programma a Roma.

Uno show completamente rinnovato, che cambia del tutto veste al classico palazzetto, trasformato di volta in volta in uno scenario nuovo, che cambia pelle a tutto il palcoscenico. Tanti i set che si susseguono durante leoltre due ore di show, dalla cameretta per ricordare gli anni dell’adolescenza, allo scenario far west con tanto di cow girl su toro meccanico, alle polaroid che racchiudono tanti ricordi di vita di Max, proiettate nel grande led centrale, che per la prima volta diventa parte dello spettacolo, trasformandosi in un libro che sfogliando pagine in video grafica racconta la storia di ogni brano. E ancora l’entrata di un’auto su cui percorrere la rotta per casa di Dio, o il vecchissimo Peugeot che arranca in salita, fino al ritorno di personaggi iconici come il due di picche, la regina del Celebrità, lo squadrone della dura legge del gol, e gli Arbre Magique in versione cheerleaders che popolano una palestra in stile college americano, uno dei più colorati status symbol della cultura pop anni Novanta.

Scaletta canzoni Max Pezzali a Milano, Forum di Assago, 8 gennaio 2025

S’inkazza (Questa casa non è un albergo)

Sempre noi

Non me la menare

6/1/sfigato

Jolly Blue

Rotta x casa di Dio

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Come deve andare

Gli anni

Sei un mito

Nella notte Molella Remix

Non ci spezziamo

La regina del celebrità – Eiffel 65 Remix

La regola dell’amico

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Le luci di Natale

Me la caverò

Sei fantastica

Ci sono anch’io

Aeroplano

Nient’altro che noi

Io ci sarò

La dura legge del gol

Grazie mille

Nord sud ovest est

Bella vera

Tieni il tempo

Con un deca

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di oggi.