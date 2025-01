La scaletta delle canzoni di Max Pezzali in concerto al Forum di Assago a Milano, 9 gennaio 2025: orario, biglietti e come arrivare

Nuova data per “Questo Forum non è un albergo” di Max Pezzali, in concerto stasera, 9 gennaio 2025, al Forum di Assago a Milano. Un live immersivo pensato per coinvolgere il pubblico e renderlo protagonista, come nel momento della kiss cam, o la lotteria sugli spalti che omaggia un fortunato vincitore con biglietti per l’Autodromo di Imola, il tutto a ritmo di una setlist che racchiude i successi senza tempo di Pezzali uniti a tante perle a sorpresa, tratte del suo inesauribile repertorio.

Tante le hit contenute nell’ultimo album uscito lo scorso 13 dicembre, Max Forever vol. 1: un must have in 16 gemme musicali con speciali ospiti e versioni inedite: i suoi successi, pietre miliari della musica pop italiana, proposte in feat con ospiti speciali o suonante live o in versione acustica: da Gli anni con Cesare Cremonini a Sempre noi con J-Ax, passando per Rotta per casa di Dio con Riccardo Zanotti – nella versione live al Circo Massimo del 2023, fino a Grazie mille e Aeroplano suonate in acustico.

Ideato da Double Trouble Club, Lemonandpepper e Studioprodesign, Max Forever – Questo Forum/Pala non è un albergo è un viaggio a più tappe nel mondo di Max. in attesa del maxi evento estivo Max Forever – Grand Prix, il grande live del 12 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

La scaletta delle canzoni di Max Pezzali al Forum di Assago a Milano, concerto 9 gennaio 2025

S’inkazza (Questa casa non è un albergo)

Sempre noi

Non me la menare

6/1/sfigato

Jolly Blue

Rotta x casa di Dio

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Come deve andare

Gli anni

Sei un mito

Nella notte Molella Remix

Non ci spezziamo

La regina del celebrità – Eiffel 65 Remix

La regola dell’amico

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Le luci di Natale

Me la caverò

Sei fantastica

Ci sono anch’io

Aeroplano

Nient’altro che noi

Io ci sarò

La dura legge del gol

Grazie mille

Nord sud ovest est

Bella vera

Tieni il tempo

Con un deca

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di stasera.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco come arrivare al Forum di Assago a Milano in auto e con i mezzi.

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto