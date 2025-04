I Limp Bizkit sono in concerto stasera, 29 marzo, all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno con una nuova data del loro “Loserville” tour. A seguire tutte le informazioni sulla scaletta delle canzoni, orario e come arrivare in auto e con i mezzi,

La scaletta dei Limp Bizkit in concerto a Bologna, 29 marzo 2025

Break Stuff

Master of Puppets (Metallica cover) (partial)

Hot Dog

Take a Look Around

My Generation

Livin’ It Up

Party Up (DMX song)

Show Me What You Got

Nookie

Full Nelson

Behind Blue Eyes (The Who cover)

Angel of Death (Slayer cover) (partial)

Rollin’ (Air Raid Vehicle)

Boiler

My Way

Careless Whisper (George Michael song)

Faith (George Michael cover)

Don’t Stop Believin’ (Journey song)

Il concerto dei Limp Bizkit inizierà alle 18.45 con l’opening act degli artisti di supporto. Sono ancora disponibili biglietti, clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno

Per arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno sia in auto che con i mezzi pubblici, ecco le indicazioni:

In auto:

L’Unipol Arena si trova a circa 2 km dall’uscita Casalecchio di Reno dell’autostrada A1. Segui le indicazioni per la struttura una volta uscito dall’autostrada. È disponibile un parcheggio con circa 5.000 posti auto al costo di circa 10€ (non prenotabile, quindi conviene arrivare in anticipo per trovare posto

Con i mezzi pubblici:

Treno: Puoi prendere il treno suburbano dalla Stazione Centrale di Bologna (linea Bologna-Vignola) e scendere alla fermata Casalecchio Garibaldi. Da lì, l’arena è raggiungibile a piedi in circa 15 minuti​

Autobus: Le linee autobus 83, 671 e 85 collegano la stazione di Bologna all’arena