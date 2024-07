La scaletta e l’ordine delle canzoni di Lenny Kravitz in concerto al Lucca Summer Festival 2024: orario, come arrivare, il live è sold out

Sarà Piazza Napoleone ad accogliere stasera, 12 luglio 2024, Lenny Kravitz in concerto al Lucca Summer Festival con la data italiana del suo “Blue Electric Light Tour“, serie di live a sostegno e promozione del suo ultimo – omonimo – disco di inediti. In Italia si è posizionato alle posizione 13 della classifica degli album più venduti, ad una settimana dalla sua pubblicazione.

Oltre ai brani più recenti, nella scaletta del concerto non mancheranno le sue hit più note e celebri, da “I belong to you” ad “Again“.

La scaletta di Lenny Kravitz a Lucca, 12 luglio 2024

Are You Gonna Go My Way

Minister of Rock ‘n Roll

TK421

I’m a Believer

I Belong to You

Stillness of Heart

Believe

Fear

Low

Paralyzed

The Chamber

It Ain’t Over ‘Til It’s Over

Again

Always on the Run

American Woman (The Guess Who cover)

Fly Away

Let Love Rule

Il concerto inizierà alle 21.30 ed è già sold out. Non sono più disponibili biglietti per il live di questa sera.

Come arrivare in Piazza Napoleone al Lucca Summer Festival

In Auto

Da Nord (Milano, Firenze):

Prendi l’autostrada A1 in direzione sud.

Prosegui sulla A11/E76 in direzione Pisa Nord/Genova.

Prendi l’uscita Lucca Est.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Da Sud (Roma, Livorno):

Prendi l’autostrada A1 in direzione nord.

Prosegui sulla A12/E80 in direzione Pisa Nord.

Continua sulla A11 in direzione Firenze.

Prendi l’uscita Lucca Est.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Da Pisa:

Prendi la strada statale SS12 in direzione Lucca.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Parcheggio

Lucca ha diverse aree di parcheggio fuori dalle mura del centro storico. I parcheggi principali includono:

Parcheggio Palatucci: vicinissimo alle mura, da qui puoi entrare in città e camminare fino a Piazza Napoleone.

Parcheggio Mazzini: anche questo è molto vicino alle mura e permette un facile accesso a piedi alla piazza.

Parcheggio Carducci: leggermente più lontano ma ben servito da navette verso il centro.

Mezzi Pubblici

In Treno:

Prendi un treno per Lucca. La stazione ferroviaria di Lucca è ben collegata con le principali città della Toscana e altre città italiane.

Una volta arrivato alla stazione di Lucca, Piazza Napoleone è a circa 10 minuti a piedi. Uscendo dalla stazione, attraversa la strada e dirigiti verso Porta San Pietro per entrare nel centro storico. Segui poi le indicazioni per la piazza.

In Autobus:

Diverse compagnie di autobus collegano Lucca con le città circostanti. Controlla gli orari e le fermate con le compagnie di trasporto locale (come VaiBus o Autolinee Toscane).

Gli autobus solitamente fermano vicino alla stazione ferroviaria o nelle immediate vicinanze del centro storico.

Una volta arrivato a Lucca, troverai numerose indicazioni per il Lucca Summer Festival, che ti guideranno facilmente a Piazza Napoleone