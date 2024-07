Appuntamento stasera, 8 luglio 2023, con James Blake in concerto all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (Brescia).

,Musicista, cantante, produttore e cantautore britannico, è diventato noto per il suo stile che fonde elettronica, soul, R&B e post-dubstep. Nato il 26 settembre 1988 a Londra, ha iniziato la sua carriera musicale all’inizio degli anni 2010 e ha rapidamente attirato l’attenzione per il suo suono distintivo e innovativo.

Il suo disco di debutto, l’omonimo “James Blake“, pubblicato nel 2011, ha ottenuto ampi consensi dalla critica e ha messo in mostra la sua capacità di mescolare delicate melodie vocali con complessi paesaggi sonori elettronici. Tra i brani più noti dell’album ci sono “Limit to Your Love”, una cover di Feist, e “The Wilhelm Scream”. Questo lavoro gli è valso una nomination al Mercury Prize, uno dei più prestigiosi premi musicali del Regno Unito.

Blake ha continuato a sperimentare e innovare con i suoi successivi album, tra cui “Overgrown” (2013), che ha vinto il Mercury Prize, e “Assume Form” (2019), che ha visto collaborazioni con artisti come Travis Scott e Rosalía. La sua musica è nota per la sua emotività e per l’uso di tecniche vocali innovative, come il pitch-shifting e l’auto-tune.

Il suo ultimo lavoro risale al 2023, “Playing Robots into Heaven” e ha ottenuto due nomination alla 66esima edizione dei Grammy Awards per il miglior album dance/elettronico mentre “Loading” è stato nominato per la migliore registrazione dance/elettronica.

Oltre alla sua carriera solista, James Blake ha lavorato come produttore e collaboratore per altri artisti di rilievo, come Beyoncé, Frank Ocean e Kendrick Lamar.

1 Indice La scaletta di James Blake al Vittoriale, 8 luglio 2024

La scaletta di James Blake al Vittoriale, 8 luglio 2024

Loading

Mile High

The Limit to Your Love (Feist cover)

Life Round Here

CMYK

Stop What You’re Doing (James Blake Remix)

Say What You Will

Hope She’ll Be Happier (Bill Withers cover)

No Surprises (Radiohead cover)

Thrown Around

I Keep Calling

Tell Me

Voyeur

Godspeed (Frank Ocean cover)

A Case of You (Joni Mitchell cover)

Retrograde

Never Dreamed You’d Leave in Summer (Stevie Wonder cover)

The Wilhelm Scream

Il concerto inizierà alle 21.15.