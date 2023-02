Continua il tour di Claudio Baglioni -Dodici Note solo Bis- con una tappa, stasera, ad Arezzo, al Teatro Petrarca. Il cantautore, nelle ore scorse, ha annunciato “aTUTTOCUORE”, 9 maxieventi dal vivo che si annunciano rivoluzionari, grazie a una nuova rappresentazione totale, a tre gigantesche dimensioni spaziali – orizzontalità, verticalità, profondità – nella quale si fondono musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti e modalità dello stupefacente mondo dello spettacolo. Saranno concerti previsti nel mese di settembre e ottobre 2023, suddivise in queste tappe: tre date allo Stadio Centrale del Foto Italico di Roma (21-22-23 settembre 2023), 3 i concerti all’Arena di Verona (5-6-7 ottobre 2023) e 3 al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo (12 -13-14 ottobre 2023). Nei live attualmente in scena, Baglioni interpreterà i suoi successi più noti, da “Io sono qui” passando per le hit “Questo piccolo grande amore” e “Sabato pomeriggio”. A seguire potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerti e sui biglietti disponibili.

Claudio Baglioni in concerto ad Arezzo, 16 febbraio 2023, la scaletta del concerto

Ecco i brani interpretati durante il live di stasera. Si inizia con “Io sono qui”, rilasciato nel 1995, passando per i brani più recenti (come “Gli anni più belli”, omonima colonna sonora del film di Gabriele Muccino). Si chiude con “La vita è adesso”, pezzo del 1985.

Io sono qui

Solo

Dieci dita

Io dal mare

Fotografie

Con tutto l’amore che posso

Gli anni più belli

Pioggia blu

Tutto in un abbraccio

I vecchi

Stai su

Notti

Dodici note

E adesso la pubblicità

Ora che ho te

Io me ne andrei

Acqua dalla luna

Quante volte

Amori in corso

Mal d’amore

Poster

Uomo di varie età

Avrai

Mille giorni di te e di me

Amore bello

Questo piccolo grande amore

E tu come stai?

Sabato pomeriggio

E tu…

Strada facendo

La vita è adesso

Claudio Baglioni in concerto ad Arezzo, 16 febbraio 2023, biglietti

Il concerto è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data ad Arezzo di Claudio Baglioni. Si partiva dai 69 euro dei Palchi (posti in piedi) fino ai 100 euro della Platea.

A settembre partirà il nuovo tour aTUTTOCUORE a Roma, Verona e Palermo.