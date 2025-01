Nuovo appuntamento – anche questo sold out – con il tour nei palazzetti di Milano e Roma per Max Pezzali. Stasera, 3 gennaio 2025, il cantautore sarà nuovamente al Forum di Assago a Milano con una data di “Questo Forum non è un albergo“.

Dopo il primo primo tour negli stadi MAX FOREVER (Hits Only), che ha registrato il tutto esaurito per la data di Trieste, oltre 38 mila persone allo Stadio Olimpico di Torino, oltre 63mila allo Stadio Olimpico di Roma e oltre 168 mila con la tripletta allo Stadio San Siro di Milano, Milano accoglie nuovamente l’artista, diventando la casa dei suoi nuovi concerti.

Dopo la stagione live 2022/2023 – un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo – che ha totalizzando in tutto oltre 520mila presenze – e il suo primo tour stadi tuttora in corso, Max Pezzali torna con le date invernali pensate appositamente per entrare ancora di più nel cuore di pubblico e lasciare un’impronta indelebile in chiunque lo venga ad ascoltare.

La scaletta delle canzoni di Max Pezzali al Forum di Assago, concerto 3 gennaio 2025

Da Sei Fantastica, ad Hanno Ucciso L’uomo Ragno fino ad arrivare a La dura legge del gol, Sei un mito e La regina delle celebrità, l’Unipol Forum si riempirà di quei colori, gioia e allegria che solo i concerti di Max Pezzali sono in grado di offrire, in uno nuovo show completamente rinnovato. Ecco la scaletta delle canzoni:

S’inkazza (Questa casa non è un albergo)

Sempre noi

Non me la menare

6/1/sfigato

Jolly Blue

Rotta x casa di Dio

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Come deve andare

Gli anni

Sei un mito

Nella notte Molella Remix

Non ci spezziamo

La regina del celebrità – Eiffel 65 Remix

La regola dell’amico

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Le luci di Natale

Me la caverò

Sei fantastica

Ci sono anch’io

Aeroplano

Nient’altro che noi

Io ci sarò

La dura legge del gol

Grazie mille

Nord sud ovest est

Bella vera

Tieni il tempo

Con un deca

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per il live di stasera 3 gennaio 2025.