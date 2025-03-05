Dopo la data zero di ieri, Jovanotti torna ad infiammare il palco della Vitrifrigo Arena di Pesaro oggi 5 marzo 2025, con una nuova tappa del PalaJova tour.

Dopo sette anni dall’ultimo tour nei palazzi dello sport e dopo le estati in spiaggia tornano finalmente le canzoni di Lorenzo, dal vivo.

Dopo aver innovato i live show con passerelle rotanti, fulmini di led, palchi diffusi, stage B, Kontiki stage, lampadari, decine di ore di concerto con centinaia di ospiti, PALAJOVA mette al centro le canzoni per 145 minuti. Tutto in questo show è al servizio della musica.

Il concerto, prodotto – come da trent’anni a questa parte – da Trident Music di Maurizio Salvadori, parte da quando si entra al Palasport dove un impianto scenico nuovo, mai visto, invita ad entrare nella JovAtmosfera, nel mondo di Lorenzo, al PALAJOVA.

Sul palco con Lorenzo una band incredibile, “la miglior band che abbia mai avuto”, un ensemble di tredici solisti a disposizione delle canzoni che accompagnano da anni la vita della tribù che balla che ha salutato questo debutto con trentasette date su cinquanta già sold out.

1 Indice Scaletta Jovanotti a Pesaro, concerto 5 marzo 2025

Scaletta Jovanotti a Pesaro, concerto 5 marzo 2025

In scaletta da L’ombelico del mondo, a Mezzogiorno, da I love you baby a Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, da Le tasche piene di sassi a Mi fido di te e solo cinque nuovi brani: l’apertura dello show con Montecristo, la title track dell’album Il corpo umano, Fuorionda, 101 e Un mondo a parte.

Lo show fiorisce con la musica di Lorenzo, che segna il suo ritorno in scena ma anche il ritorno alla sua passione più grande, la musica live.

Lo show è essenziale, il set è pulito. Come un giardino giapponese, ogni foglia è al suo posto. Ogni frammento è di grande valore e l’insieme è potente e mai visto. Ogni fiore che sboccia ci ricorda che il mondo… non è stanco dei colori.

Una sirena gli ha tagliato la strada ma ora lo guida come il sole fa con i fiori al mattino, aprendogli nuovi orizzonti e facendo sbocciare tutta la sua luce. E così, con il vento della musica, Lorenzo è pronto a fiorire ancora una volta, portando il PALAJOVA in un viaggio che profuma di libertà, energia, colori e vita.

Montecristo

L’ombelico del mondo

Tensione evolutiva

Mezzogiorno

Il più grande spettacolo dopo il big bang

101

Mi fido di te

Un bene dell’anima

Questa è la mia casa

Mani in alto

Una tribù che balla

Oh, vita!

Muoviti muoviti

(Tanto)³

Falla girare

Megamix

Ragazza magica

Un raggio di sole

Un mondo a parte

Come musica

Io ti cercherò

Punto

Serenata rap

A te

L’estate addosso

I love you baby

Gli immortali

Le tasche piene di sassi

Ricordati di vivere

Fuorionda

Sabato

Coraggio

Il corpo umano

Yalla Yalla

Ti porto via con me

Penso positivo

Ragazzo fortunato

Il concerto di Jovanotti alla Vitrifrigo Arena inizierà alle 21. Sono ancora disponibili pochi biglietti per la data di stasera. Clicca qui per tutte le informazioni e l’acquisto.