La scaletta e l’ordine delle canzoni di Ariete, in concerto a Catania lunedì 29 luglio 2024. Orario, informazioni sui biglietti

Ariete sarà in concerto stasera, 29 luglio 2024, al Palazzo Platamone all’interno del Palazzo della Cultura di Catania.

Ariete è una delle voci più interessanti nel panorama della nuova generazione sulla scena musicale italiana. Classe 2002 è la più giovane artista donna italiana a esibirsi nei palasport. Con “La Notte D’Estate”, è pronta ad incontrare, ancora una volta, il suo pubblico per donarsi e portare la sua musica tra la gente: canzone dopo canzone, la cantautrice sa creare una dimensione live intima e profonda, in cui le persone condividono le proprie emozioni e accolgono quelle di ARIETE, rispecchiandosi nelle storie raccontate nei suoi testi.

“La Notte D’Estate” per ARIETE è un nuovo capitolo live in cui portare il suo repertorio più amato, come ad esempio “L’Ultima Notte” (triplo disco di platino), “Pillole” (disco di platino) e “18 anni”, oltre ai nuovi brani contenuti ne “LA NOTTE” (Bomba Dischi), contribuendo a creare un concerto che mostra tutte le sfaccettature dell’artista matura che è oggi.

La rassegna Sotto il Vulcano Fest è organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e rientra nel cartellone di Catania Summer Fest 2024, kermesse di eventi estivi promossi dal Comune di Catania.

Le prossime date previste sono il 2 agosto a Gallipoli (LE) presso Parco Gondar, il 10 agosto a Follonica (GR) presso Follonica Summer Nights, il 13 agosto a Roccella Ionica (RC) presso Roccella Summer Festival e il 15 agosto a Olbia (SS) presso il Red Valley Festival.

Sono ancora disponibili biglietti per la data di stasera al prezzo di 39.10 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

La scaletta del concerto di Ariete a Catania, 29 luglio 2024

Cose in Comune

Mille Guerre

Un’altra Ora

L

Dormiveglia

Caramelle

Nostalgia

Sole Te

Le Cose che Ho Fatto Per Piacerti

Amianto

Spifferi

4 Inverni

Tatuaggi

Avviso

Pillole

Nulla

Castelli Di Lenzuola

Quel Bar

Rumore

Cicatrici

La Notte

Mare di Guai

L’Ultima Notte

18 Anni

Il concerto di Ariete inizierà alle 21.