The Weeknd ha unito le forze con Ariana Grande per il remix di Save your tears. La nuova versione del brano è disponibile da oggi e potete ascoltarla qui sotto. A seguire, testo e traduzione del brano.

Il brano scelto per il remix fa parte del suo album dei record del 2020, After Hours.

Il 19 aprile 2021, un frammento del remix è stato condiviso sia da Ariana Grande che da The Weeknd tramite i loro account sui social media, con l’audio che mostrava l’armonia di entrambi. Ariana ha successivamente annunciato tramite Instagram che la canzone sarebbe ufficialmente uscita nella stessa settimana. Entrambi gli artisti hanno confermato che la canzone sarebbe poi uscita oggi, 23 aprile 2021.

Nella canzone si parla dell’incontro tra una ex coppia di fidanzati in una serata qualsiasi. Rivedersi provoca un’emozione, una lacrima che scivola sul viso ma il ritornello invita proprio a risparmiare quel pianto per un altro giorno.

[Intro: The Weeknd & Ariana Grande]

Ooh (Ooh)

Nah-nah, yeah

[Verse 1: The Weeknd]

I saw you dancing in a crowded room

You look so happy when I’m not with you

But then you saw me, caught you by surprise

A single teardrop falling from your eye

[Refrain: The Weeknd & Ariana Grande]

I don’t know why I run away (Oh, oh, oh, oh, oh)

I’ll make you cry when I run away (Oh, oh, oh, oh, oh)

[Chorus: The Weeknd & Ariana Grande]

Take me back ‘cause I wanna stay

Save your tears for another

Save your tears for another day (Oh, oh, oh, oh, oh)

Save your tears for another day

[Verse 2: Ariana Grande]

Met you once under a Pisces moon

I kept my distance ‘cause I know that you

Don’t like when I’m with nobody else

I couldn’t help it, I put you through hell

[Refrain: Ariana Grande]

I don’t know why I run away (Oh, oh, oh, oh, oh)

Oh boy, I’ll make you cry when I run away (Oh, oh, oh, oh, oh)

[Chorus: Ariana Grande]

Boy, take me back ‘cause I wanna stay

Save your tears for another

I realize that it’s much too late

And you deserve someone better

Save your tears for another day (Oh, oh, oh, oh, oh)

Save your tears for another day (Oh, oh, oh, oh, oh)

[Refrain: Both, Ariana Grande]

I don’t know why I run away (Bum, bum, bum, bum, bum)

I’ll make you cry when I run away (Save)

[Chorus: Both, Ariana Grande & The Weeknd]

Save your tears for another day (Ooh)

Ooh, girl (Oh, oh, oh, oh, oh, okay)

I said save your tears for another day (Oh, oh, oh, oh, oh)

[Outro: Both, Ariana Grande & The Weeknd]

Save your tears for another day (Oh, oh, oh, oh, oh)

Save your tears for another day (Oh, oh, oh, oh, oh)

Save your tears for another day

The Weeknd feat. Ariana Grande, Save your tears remix, traduzione

Ooh ooh)

Nah-nah, sì

Ti ho visto ballare in una stanza affollata

Sembri così felice quando non sono con te

Ma poi mi hai visto, ti ho colto di sorpresa

Una singola lacrima che cade dai tuoi occhi

Non so perché scappo via (Oh, oh, oh, oh, oh)

Ti farò piangere quando scapperò via (Oh, oh, oh, oh, oh)

Riportami indietro perché voglio restare

Risparmia le lacrime per un altro

Risparmia le tue lacrime per un altro giorno (Oh, oh, oh, oh, oh)

Risparmia le lacrime per un altro giorno

Ti ho incontrato una volta sotto la luna dei Pesci

Ho mantenuto le distanze perché so che a te

Non piace quando sono con nessun altro

Non ho potuto farci niente, ti ho fatto passare l’inferno

Non so perché scappo via (Oh, oh, oh, oh, oh)

Oh ragazzo, ti farò piangere quando scapperò (Oh, oh, oh, oh, oh)

Ragazzo, riportami indietro perché voglio restare

Risparmia le lacrime per un altro

Mi rendo conto che è troppo tardi

E tu meriti qualcuno di meglio

Risparmia le tue lacrime per un altro giorno (Oh, oh, oh, oh, oh)

Risparmia le tue lacrime per un altro giorno (Oh, oh, oh, oh, oh)

Non so perché scappo (Bum, bum, bum, bum, bum)

Ti farò piangere quando scapperò via (salva)

Risparmia le tue lacrime per un altro giorno (Ooh)

Ooh, ragazza (Oh, oh, oh, oh, oh, okay)

Ho detto risparmia le tue lacrime per un altro giorno (Oh, oh, oh, oh, oh)

Risparmia le tue lacrime per un altro giorno (Oh, oh, oh, oh, oh)

Risparmia le tue lacrime per un altro giorno (Oh, oh, oh, oh, oh)

Risparmia le lacrime per un altro giorno