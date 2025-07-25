Sarah Toscano: età, dove vive, fidanzato, Amici, profilo Instagram

Classe 2006, Sarah Toscano è tra le giovani cantanti del panorama musicale italiano. Voce femminile talentuosa, apprezzata dal pubblico e anche dagli addetti ai lavori, Sarah ha appena 20 anni ed è già molto popolare. Vanta diverse collaborazioni e ha ricevuto diversi complimenti anche dalla stampa specializzata. Ex tennista professionista, Sarah ha intrapreso la carriera nel mondo della musica grazie alla partecipazione ad Amici. Nel talent di Maria De Filippi è stata un’allieva di Lorella Cuccarini che sin da subito ha creduto nelle sue potenzialità.

Il suo percorso ad Amici non è sempre stato lineare: ha affrontato diverse sfide, ma si è sempre messa alla prova ed è arrivata al serale preparata, come una vera professionista. Ed è proprio dopo aver vinto il talent che le sono arrivate diverse proposte: solo pochi mesi dopo era sul palco dell’Ariston. Sarah Toscano ha partecipato a Sanremo 2025 con la canzone Amarcord, brano che non ha raggiunto la vetta della classifica della kermesse, ma che in seguito si è rivelato di successo e ha confermato il talento della giovane artista.

Originaria di Vigevano, in Lombardia, l’ex allieva di Amici attualmente vive a Milano, dove si sta dedicando alla sua crescita professionale. A 5 anni ha iniziato a studiare pianoforte e questo le ha dato la possibilità di coltivare la sua passione per la musica. E’ molto legata ai genitori, e ha due fratelli maggiori: Giulia e Lorenzo. Si è diplomata a liceo linguistico Bachelet di Abbiategrasso, e in seguito si è dedicata alla musica: la partecipazione ad Amici è stata per lei un’importante svolta professionale.

Sarah Toscano vita privata: chi è il fidanzato

Della vita privata di Sarah Toscano non si conoscono molti dettagli. Durante la sua permanenza nella scuola di Amici il suo nome è stato associato a Holy Francisco: storia mai confermata. Sempre nel talent la cantante ha stretto un’amicizia speciale con Hoden, ma i due a quanto pare non sono mai andati oltre l’affetto fraterno. Nei mesi scorsi si è anche detto che Sarah avesse un flirt con Javier Martinez, ex concorrente del Grande Fratello, ma la giovane artista si è affrettata a smentire il gossip.

Ufficialmente Sarah è single, non sembra avere nessun particolare legame, anche perché è molto impegnata con il lavoro e non vuole avere distrazioni. Tuttavia in passato non ha nascosto di essere una fans di Matteo Berrettini, per cui si è esposta anche sui social. Cosa lega Sarah a Achille Lauro? In realtà i due hanno partecipato ad alcuni eventi insieme, ma il cantante avrebbe una relazione con la sorella della Toscano, che è un avvocato. Rumors mai confermato dalle parti interessate.

Sarah Toscano, profilo Instagram da 265.000 followers

Sarah Toscano ha un vasto seguito di fans su Instagram. La giovane cantante è infatti molto popolare sui social dove per altro è molto attiva. Il suo account conta più di 265.000 followers che non mancano di lasciare like e cuoricini. Sarah ha anche un account Tik Tok a cui si dedica personalmente.

Diversi gli scatti che la ritraggono al lavoro e dietro le quinte dei suoi live, ma sono presenti anche foto del suo quotidiano. Immagini che rivelano tutta la sua semplicità e spontaneità, aspetti che i fans apprezzano particolarmente. I prossimi progetti della Toscano sono diversi e probabilmente nei prossimi mesi debutterà con un nuovo lavoro, per ora si dedica al suo tour estivo.