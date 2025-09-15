Sarabanda, il campione Marco ancora non è stato pagato: “176mila euro vinti, ho parlato con la produzione”

Insieme a La Ruota della Fortuna, Sarabanda ha monopolizzato l’attenzione del pubblico durante l’Estate. Per Mediaset far debuttare i due quiz game in una versione rinnovata è stato un azzardo, scelta che alla fine si è rivelata vincente. Entrambi hanno ottenuto ascolti rilevanti, e se oggi il format condotto da Gerry Scotti sta dando filo da torcere a Affari Tuoi, Sarabanda è stato sospeso e probabilmente tornerà nella prossima stagione. Nei giorni scorsi sono state mandate in onda due puntate speciali dedicate al torneo dei campioni.

Gli special hanno riportato in video coloro che durante l’estate si sono distinti rivelando una competenza musicale fuori dal normale. Tra questi anche Scacco Matto, vero nome Marco Briano. Quest’ultimo ha vinto il montepremi finale di 126 mila euro più 50 mila del torneo conclusivo dove, dopo varie sfide, si è confermato supercampione. Intervistato da Fanpage Scacco Matto ha parlato della sua esperienza in tv, di come ha vissuto il suo percorso e anche degli scontri con i suoi competitor.

Ha manifestato tutta la sua stima agli altri concorrenti, e ne ha riconosciuto la bravura anche per questo arrivare fino alla fine non è stata facile. In particolare Scacco Matto ha spiegato come mai durante il torneo dei super campioni è apparso sotto tono e facilmente battibile: “Sono sincero, in quei giorni di registrazione ho avuto una vera e propria crisi di nervi. Ero stanco morto. Dovevo registrare le ultime puntate dell’edizione e non ho mai avuto tempo di staccare la testa, a differenza degli altri quattro concorrenti che erano arrivati più freschi. Io zero riposo, zero lucidità. E poi loro hanno una preparazione musicale mostruosa, non a caso erano campioni. È stata una sfida avvincente.”

Scacco Matto: “I soldi? Non li ho ancora avuti”

Il supercampione di Sarabanda ha rivelato di non aver ancora riscosso i soldi vinti. Marco ha parlato con la produzione che gli ha spiegato i tempi e i modi per avere il suo montepremi: “No, non è ancora arrivato nulla. Ho parlato con la produzione e mi hanno detto che, probabilmente, dovrò aspettare qualche mese. Credo che a quel punto riceverò tutto insieme.” Tra i suoi progetti quello di acquistare una casa, che considera il suo primo obiettivo. Poi se gli resterà qualcosa penserà ad investirlo.

Nel corso delle varie puntate Marco ha dimostrato di essere una persona composta, educata e anche altruista, inoltre non ha mai nascosto la sue sensibilità. Si è anche commosso ascoltando un brano che gli ricordava i nonni: “Sono cresciuto con loro, mi hanno fatto conoscere tante canzoni. Quando ho sentito Ma che freddo fa ho ceduto, è una delle “canzoni tabù”, quelle che mi fanno piangere all’istante, come My Way o Your Song. È stato un pianto di sana e profonda commozione.

Marco: “Gengis Khan aveva fame di vittoria”

Scacco Matto ha poi confessato di aver temuto la competizione con gli ex campioni, erano tutti molto preparati e determinati a vincere. Tuttavia Gengis Khan era più agguerrito degli altri e determinato a vincere, ad un certo punto ha creduto di non poterlo battere: “Gengis Khan. Era motivatissimo, aveva fame di vittoria. Poi ha commesso un errore e io ho avuto la meglio, ma ti assicuro che era l’avversario più tosto.”

Il campione ha poi rivelato qual è stato il momento più emozionante di tutta la sua avventura a Sarabanda: “La prima vittoria al 7×30. Era il mio sogno nel cassetto e lì ho capito che si stava realizzando. E poi la puntata del 28 agosto, quando ho vinto il montepremi, quell’abbraccio con Enrico Papi è una cosa che difficilmente dimenticherò.”