Sarà perché ti amo è un brano dei Ricchi e Poveri, pubblicato nel 1981. La canzone segna il debutto della nuova formazione a tre dei Ricchi e Poveri: è proprio durante le prove in vista del Festival di Sanremo che Marina Occhiena lascia il gruppo. In quell’edizione del Festival la canzone arrivò al quinto posto, rappresentando il primo dei quattro singoli estratti dall’album E penso a te.

Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo: autori e significato della canzone

Il testo di Sarà perché ti amo è stato scritto da Pupo e Daniele Pace, mentre la musica è di Dario Faina. Il pezzo descrive la forza di un innamoramento, che porta a volare in alto quando si stringe al proprio fianco la persona amata, in fondo “se cade il mondo

sarà perché ti amo”.

Sarà perché ti amo: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Ricchi e poveri, Sarà perché ti amo: testo canzone

Che confusione

Sarà perché ti amo

È un’emozione

Che cresce piano piano

Stringimi forte e stammi più vicino

Se ci sto bene

Sarà perché ti amo

Io canto al ritmo del dolce tuo respiro

È primavera

Sarà perché ti amo

Cade una stella

Ma dimmi dove siamo

Che te ne frega

Sarà perché ti amo

E vola vola si sa

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l’amore non c’è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te

E vola vola si va

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l’amore non c’è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te

Ma dopo tutto

Che cosa c’è di strano

È una canzone

Sarà perché ti amo

Se cade il mondo

Allora ci spostiamo

Se cade il mondo

Sarà perché ti amo

Stringimi forte e stammi più vicino

È così bello che non mi sembra vero

Se il mondo è matto

Che cosa c’è di strano

Matto per matto

Almeno noi ci amiamo

E vola vola si sa

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l’amore non c’è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te

E vola vola si va

Sarà perché ti amo

E vola vola con me

E stammi più vicino

E se l’amore non c’é

Ma dimmi dove siamo

Che confusione

Sarà perche ti amo