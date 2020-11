Morrison è il titolo del nuovo singolo di Santi, cantante della squadra degli Under Uomini guidata da Emma Marrone. Il giovane cantante, dopo l’inedito Bonsai, questa sera presenta il brano intitolato “Morrison”. La scorsa settimana, il concorrente ha rischiato di essere eliminato in due occasione, nello scontro con Eda Marì e in quello con i Manitoba ma sia il pubblico che i giudici hanno deciso di salvarlo dall’esclusione.

