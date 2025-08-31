Sanremo, Carlo Conti punta i piedi: il cantante che vuole a ogni costo

Carlo Conti ha le idee chiare: il suo Festival di Sanremo 2026 dovrà lasciare il segno. Un appuntamento sempre molto atteso, capace di raccontare il presente della musica italiana e, al tempo stesso, celebrarne la memoria storica.

Proprio alla luce di questo obiettivo, Conti avrebbe un sogno nel cassetto: portare sul palco dell’Ariston Blanco, il giovane artista bresciano che nel 2022 conquistò la vittoria insieme a Mahmood con Brividi (e sollevò ben più di qualche sopracciglio prendendo a calci i fiori sul palco dell’Ariston durante una delle esibizioni).

L’indiscrezione arriva dal settimanale Oggi, dove il giornalista Alberrto Dandolo ha raccontato come Conti stia facendo “fuoco e fiamme” per convincere il cantante a partecipare in gara tra i Big.

Blanco accende il Festival?

Per il conduttore toscano il ritorno di Blanco rappresenterebbe molto più di una semplice operazione di casting. Sarebbe il simbolo di un Festival che guarda ai giovani senza rinunciare all’eleganza della tradizione, un ponte ideale tra la nuova generazione di ascoltatori e il grande pubblico televisivo.

Blanco, oggi tra i volti più seguiti e discussi della scena musicale italiana, porterebbe senza dubbio a Sanremo la sua energia, freschezza, e quel talento istintivo che gli ha permesso di scalare classifiche e palcoscenici in pochissimo tempo. Resta da capire se l’artista accetterà di rimettersi in gioco tornando su un palco che lo ha consacrato. E che, inevitabilmente, porta con sé aspettative altissime.

La trattativa, comunque non nasce oggi. Già per l’edizione del 2025 Carlo Conti era stato vicinissimo a portare Blanco in gara. Le condizioni, però non erano ancora mature. Ala fine il giovane cantante scelse di restare dietro le quinte firmando come autore alcuni dei brani in gara.

Il più celebre fu La cura per me, interpretato da Giorgia, tra i pezzi più apprezzati della scorsa edizione. Una prova di maturità artistica che ha mostrato come Blanco possa anche essere una penna capace di dare nuova linfa alla musica italiana.

Il toto-nomi si infiamma

Mentre cresce la curisità intorno a Blanco, la macchina del Festival lavora senza sosta. Il Messaggero ha già anticipato alcuni nomi in lizza per il prossimo febbraio e la lista promette scintille.

Tra i possibili Big figurano Tiziano Ferro in coppia con Madame, la vincitrice della penultima edizione Angelina Mango, oltre a Caparezza, Irama, Sangiovanni, Tommaso Paradiso, Alfa e il ritorno degli Zero Assoluto.

Sul fronte dei senior potrebbero rivedersi due icone senza tempo come Patty Pravo e Bobby Solo, pronti a riportare sul palco dell’Ariston tutta la magia della tradizione che in questa kermesse non può mai mancare.

L’obiettivo dichiarato è un Festival corale, in grado di abbracciare pubblici diversi e confermare il Festival di Sanremo come vetrina della musica italiana nel mondo. E gli ingredienti giusti non mancano.