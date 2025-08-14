Sanremo 2026, un super big in gara: “E’ ad un passo dalla kermesse”. Le indiscrezioni

Il palco dell’Ariston, ogni anno, diventa il crocevia di emozioni, colpi di scena e grandi ritorni. Mentre il pubblico attende l’annuncio ufficiale dei partecipanti, l’atmosfera inizia a caricarsi di aspettative e curiosità. Sanremo non è solo un festival musicale, ma una vetrina internazionale dove carriere possono decollare o consolidarsi.

Negli ultimi mesi, tra indiscrezioni e supposizioni, il nome di Carlo Conti è stato spesso associato a mosse a sorpresa per l’edizione del 2026. Da quando ha ripreso la guida artistica del Festival, il conduttore toscano sembra deciso a portare sul palco volti e voci in grado di segnare la storia della manifestazione.

L’attesa, però, non riguarda solo gli artisti in gara. Sanremo è anche il momento in cui si intrecciano amicizie, vecchie rivalità e momenti televisivi indimenticabili. Alcuni protagonisti, nel corso degli anni, hanno lasciato il segno non solo con le canzoni, ma con episodi che sono rimasti nella memoria collettiva.

E proprio quando sembra che le ipotesi abbiano raggiunto il culmine, emerge una voce capace di accendere la curiosità dei fan e dividere gli appassionati. Come ricorda Idealista, il vero colpo di scena potrebbe riguardare un artista mai visto prima in gara, ma amatissimo dal pubblico e legato all’Ariston da momenti passati non sempre privi di discussioni.

Un ritorno inaspettato sotto i riflettori

Secondo quanto trapela, Carlo Conti starebbe lavorando per portare in gara un nome che potrebbe segnare un momento storico per il Festival. Non si tratterebbe di un semplice ritorno, ma di una prima volta in competizione per un artista che ha calcato il palco solo come ospite o co-conduttore. La trattativa, ancora in corso, sarebbe seguita con attenzione da media e social.

Nel 2020, lo stesso artista aveva vissuto un episodio controverso durante una serata della kermesse, quando una frase rivolta a un collega aveva scatenato un caso mediatico. Un evento che, pur ridimensionato successivamente, rimane nella memoria degli spettatori e che oggi potrebbe trovare un capitolo di riscatto.

Tiziano Ferro vicino alla gara di Sanremo 2026

L’indiscrezione riguarda proprio Tiziano Ferro, il cantautore di Latina che vive da anni a Los Angeles. Per lui sarebbe la prima partecipazione in assoluto come concorrente, dopo le apparizioni da ospite nel 2006 e da co-conduttore nel 2020.

Il presunto “colpaccio” di Carlo Conti consisterebbe quindi nell’aver convinto Ferro a tornare all’Ariston in una veste inedita, pronto a mettersi in gioco sul palco più famoso d’Italia. Se la trattativa andasse a buon fine, l’edizione 2026 potrebbe accogliere uno degli artisti italiani più amati e di successo, capace di catalizzare l’attenzione sin dall’annuncio ufficiale.