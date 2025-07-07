Sanremo 2026, la lista dei possibili cantanti in gara: c’è il nome dell’amatissima

Lavori in corso dietro le quinti di Sanremo 2026: Carlo Conti è al lavoro per selezionare brani e artisti e per definire i primi dettagli sulla manifestazione canora, che come di consueto si terrà a Febbraio. I pettegolezzi sono diversi e molti riguardano anche la possibilità che la Rai sia costretta a trovare un’altra location per la kermesse vista la recente disputa legale con il comune della città Intanto emergono i primi rumors sulla lista dei cantanti che potrebbero partecipare alla gara.

I big in lizza sono diversi e tutti accreditati e hanno un pubblico che attrae giovani e non solo. Per Conti, che nell’ultima edizione del Festival ha sbancato negli ascolti, realizzare una manifestazione che abbia come protagonista la musica è determinante. I brani scelti devono avere determinate qualità e devono essere adatte alla kermesse. Il portale musicale AllMusicItalia ha rivelato una serie di nomi che con molta probabilità accederanno all’Ariston il prossimo Febbraio, tutti big molto amati dal pubblico e che hanno conquistato più volte le hit.

Tra questi Patty Pravo e i Ricchi e Poveri, ma anche alcuni rapper contemporanei come Emis Killa, Capo Plaza, Baby Gang, Coez, Baby K, Big Mama, Boro. Secondo il sito sono possibile dei grandi ritorni, voci che negli ultimi anni sono stati ai primi posti delle classifiche e che hanno ottenuto un vasto seguito. C’è una cantante in particolare che è molto attesa, la sua partecipazione a Sanremo 2026 sarebbe un vero colpaccio per Carlo Conti, che per il momento non si è pronunciato e lascia che i rumors vaghino.

Sanremo 2026, grande ritorno all’Ariston di una cantante molto amata

Ex volto di Amici, cantante che negli ultimi anno ha spopolato nelle hit nazionali e non solo, oggi è tra i nomi che potrebbero partecipare al Festival di Sanremo 2026. Si tratta di Annalisa, che ha recentemente debuttato con Maschio, singolo originale che sta ottenendo un grande successo. Per Annalisa il palco dell’Ariston è emozionante, si è più volte piazzata sul podio, ma non ha vinto, anche per questo potrebbe riprovarci.

Oltre all’ex allieva del talent di Maria De Filippi nella lista dei big potrebbero esserci anche Blanco, Ghali e infine Neffa: tre nomi molto apprezzati della musica italiana. E ancora Cristina D’Avena e Tammy Cash, quest’ultimo ha spopolato con il suo Espresso Macchiato. Infine c’è chi ha fatto il nome di Tiziano Ferro: l’artista potrebbe tornare sul palco in veste di concorrente dopo essere stato un ospite speciale.

Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri tra i big dell’Ariston 2026

Tra i possibili big di Sanremo 2026 anche Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri: le due artiste potrebbero approfittare dell’Ariston per rilanciare la loro carriera. Tra gli altri nomi chiamati in causa anche il duo Benji e Fede, LDA, Aka7even, Leo Gassman, Tananai, Dimartino. Infine una annotazione a parte va fatta per gli allievi di Amici; da Trigno a Antonia, ma anche Nicolò Filippucci, Lorenzo Salvetti e Mimì potrebbero partecipare alla selezione di Sanremo Giovani che fa guadagnare un posto tra i big.

I nomi quotati sono diversi e tutti darebbero vita ad uno spettacolo di qualità, ma per ora sono solo rumors che non hanno trovato nessuna certezza, anche perché Conti non sembra avere ancora le idee chiare sulla prossima kermesse.