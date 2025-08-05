Sanremo 2026, ecco la città scelta dalla Rai per sostituire il Festival

A viale Mazzini hanno già deciso quale sarà la nuova location che ospiterà l’importante kermesse musicale nostrana

Era da tempo che si parlava della possibilità che il Festival di Sanremo cambiasse “casa”, ma adesso la possibilità sembra essere sempre più concreta. La decisione della Rai dipenderebbe dal fatto che il Comune della città ligure ancora non avrebbe trovato un accordo con l’azienda di viale Mazzini e quest’ultima potrebbe aver deciso di agire d’anticipo.

La questione è nata dopo che il Tar ha stabilito con una sentenza che l’affidamento diretto alla Rai del Festival di Sanremo non fosse legittimo e per questo il Comune è tenuto a indire una gara pubblica per la gestione della kermesse musicale. A quanto pare, però, l’amministrazione comunale avrebbe ritardato e adesso la Rai avrebbe scelto una nuova città dove organizzare il Festival che, presumibilmente potrebbe cambiare nome.

Dove si farà il Festival di Sanremo 2026, la decisione della Rai

Nessuno avrebbe mai creduto che fosse possibile un Festival di Sanremo in un’altra città, invece pare proprio che il destino della famosa kermesse musicale nostrana sia segnato. Mentre il Comune di Sanremo non avrebbe preso alcuna decisione in merito a quanto stabilito dal Tar e dunque non ci sarebbe ancora un accordo con la Rai, quest’ultima ha già scelto in quale città destinare l’evento televisivo.

Secondo quanto riportato da LaPresse pare che da viale Mazzini sia arrivato un vero e proprio ultimatum: “O si trova un accordo entro la prossima settimana o il Festival cambia casa“. Intanto la Rai ha già in mente quale potrebbe essere la città giusta, erano diverse le location papabili tra cu Viareggio, Rimini, Napoli e la Costiera Amalfitana. Ma pare proprio che sia Torino la città in cima alla lista per divere ragioni, molte delle quali logistiche.

Qui si trovano gli studi Rai dove già si è svolto l’Eurovision Song Contest 2022, quindi sarebbero già collaudati. Intanto, sempre secondo LaPresse, a viale Mazzini ci sarebbero alcune divisioni interne, ci sarebbero alcuni consiglieri che non vorrebbero partecipare al bando del Comune di Sanremo. Si vocifera anche, che il primo cittadino della comunità ligure non avrebbe preso bene l’ultimatum arrivato dall’emittente pubblica.

Secondo altre indiscrezioni, però, Sanremo alla fine potrebbe cedere alla richiesta della Rai, poiché perdere un evento importante come il Festival di Sanremo comporterebbe una grave perdita economica. La kermesse musicale è un grande indotto per la città, si pensi agli alberghi prenotati, il settore della ristorazione e il commercio in generale. Adesso bisognerà capire chi tra le due parti la spunterà e quale sarà, quindi, il destino della kermesse.

Se dovesse cambiare location, anche il nome non sarebbe più lo stesso e si chiamerebbe “Festival della Canzone Rai“. Si tratterebbe di una grande novità, nelle prossime settimane è probabile che si comprenderà il destino del Festival.