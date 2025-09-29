Sanremo 2026, Conti avrà vita difficile: Mediaset non si farà da parte

Continua la sfida Rai-Mediaset e a preoccuparsene è stato il settimanale L’Espresso. Le indiscrezioni dicono infatti che il presunto accordo preso per tarpare le ali al canale Nove sarebbe solo un ricordo. “È finita la tregua, durata anni, tra Rai e Mediaset” – si legge sul giornale – “Un patto di non belligeranza televisiva, ovviamente non scritto, ma molto sussurrato e praticato, che era stato sottoscritto per arginare l’ascesa del Nove“. Un patto che sarebbe stato rotto per vie delle nuove mosse fatte da Pier Silvio Berlusconi in questa fine estate. Di mezzo ci sarebbe anche Carlo Conti con il suo Festival di Sanremo.

Carlo Conti “vittima” dello scontro Rai-Mediaset

In questa nuova stagione televisiva, la sfida tra i due palinsesti continua ad essere all’ultimo sangue, soprattutto perché al centro della lotta ci sono i due game show La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, rispettivamente condotti da Gerry Scotti e Stefano De Martino. Le voci dicono che, a tal proposito, Pier Silvio starebbe pensando ad un’altra mossa vincente, riflettendo sulla possibilità di controprogrammare il prossimo Festival di Sanremo. Il suo scopo? Arginarne il successo e “rubare” alcuni punti di share dalla kermesse musicale più attesa dell’anno.

“Mediaset starebbe lavorare per arginare, a fine febbraio, quello che sarà il ciclone sanremese” – dice L’Espresso – “Anche se questa è impresa assai complicata“. Una mossa che sarebbe stata tentata – senza successo – anche lo scorso anno. Intanto Carlo Conti sembra andare per la sua strada e ha già acceso la grossa macchina organizzativa per una nuova edizione del Festival. Entro la fine dell’anno saranno comunicati – come di consueto – i nomi ufficiali dei Big che vi parteciperanno.

La decisione di Berlusconi su Striscia la Notizia

Lo stesso portale di new L’Espresso ha inoltre fatto presente che Mediaset starebbe ipotizzando il ritorno del tg satirico Striscia la Notizia ideato da Antonio Ricci. “La riflessione sul possibile ritorno di Striscia la Notizia, che agevolerebbe la nuova volata di Affari Tuoi, resta motivo di ampia discussione nei corridoi Mediaset…“, si legge. Una mossa che sarebbe al momento azzardata, anche perché si rischierebbe di fare un favore a Stefano De Martino. “Il rischio concreto è quello di vanificare l’ottimo lavoro estivo“, è stato scritto su L’Espresso. La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti ha d’altronde rappresentato un punto di svolta per il palinsesto Mediaset, e il Vice Presidente teme di fare passi indietro che possano compromettere la prima posizione in termini di audience.