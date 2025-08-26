Sanremo 2026, Carlo Conti prepara il colpaccio: i Big pronti a infiammare l’Ariston

Non è mai troppo presto per parlare del Festival di Sanremo. Anche perché Carlo Conti sta preparando una edizione memorabile.

Mancano ancora alcuni mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ma l’attesa per il ritorno della kermesse canora più amata d’Italia è già alta. Carlo Conti, che nel 2026 guiderà la manifestazione per la seconda volta dopo l’era post-Amadeus, sembra avere in mente una rosa di nomi davvero interessanti per i Big. Secondo le indiscrezioni che circolano in queste settimane, il conduttore avrebbe puntato su alcuni degli artisti più importanti della scena musicale italiana e internazionale, dando vita a un’edizione che promette di essere memorabile.

L’annuncio ufficiale dei Big sarà dato da Carlo Conti nel corso di una conferenza stampa al TG1, prevista per i primi di dicembre. Fino ad allora, i fan e gli appassionati continueranno a sognare e a fare congetture su chi salirà sul palco dell’Ariston, creando un clima di grande attesa per quella che si preannuncia come una delle edizioni più emozionanti e significative del Festival di Sanremo.

Un Festival di Sanremo scoppiettante

Tra i nomi più chiacchierati c’è sicuramente quello di Tiziano Ferro, uno dei cantanti italiani più apprezzati a livello mondiale. Dopo un periodo di pausa dalle scene, legato sia alla sua vita privata che alla cura della sua famiglia, Ferro sarebbe pronto a tornare al Festival di Sanremo, ma questa volta non come ospite. L’ultima volta che l’artista di Latina salì sul palco dell’Ariston fu nel 2023, quando si esibì con Massimo Ranieri in una toccante versione di Perdere l’amore, uno dei brani simbolo della musica italiana. Ora, sembra che il suo ritorno sia ufficiale, ma la novità sta nel fatto che Ferro potrebbe duettare con Madame, un’altra delle artiste più talentuose e promettenti del panorama musicale italiano. Sebbene non ci sia ancora nulla di confermato ufficialmente, le voci su questa collaborazione si fanno sempre più insistenti.

Ma non solo Ferro: tra i nomi che Carlo Conti avrebbe scelto per la prossima edizione del Festival ci sono anche artisti che rappresentano diverse generazioni della musica italiana. Tra questi, si parla di Angelina Mango, che dopo un periodo di lontananza dalle scene a causa di problemi di salute, sarebbe pronta a tornare sul palco dell’Ariston, magari con nuove canzoni e una nuova energia. Un altro grande nome che potrebbe tornare è Blanco, che ha conquistato il pubblico con il suo stile unico e innovativo. Inoltre, tra i Big più attesi ci sono anche Caparezza, con il suo rap intriso di satira sociale, Zero Assoluto, Alfa, e le leggende della musica italiana Patty Pravo e Bobby Solo.

Un’altra grande novità che si preannuncia per Sanremo 2026 è l’omaggio a Pippo Baudo, storico conduttore che ha segnato la storia del Festival di Sanremo con ben 13 edizioni condotte. Baudo, scomparso alcuni giorni fa all’età di 89 anni, sarà ricordato durante il Festival con un tributo speciale che celebrerà la sua carriera e l’impronta indelebile che ha lasciato sulla televisione italiana. Un gesto che non solo onorerà il suo lavoro, ma che rappresenta anche il giusto riconoscimento per uno dei personaggi più iconici del piccolo schermo.