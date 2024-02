Era atteso il commento di Geolier dopo i fischi ricevuti ieri sera, al momento della proclamazione della vittoria nella serata dedicata alle cover per il suo medley “Strade” cantato insieme a Guè, Luchè e Gigi d’Alessio. Dalle pagine del Corriere della Sera, giunge tutta l’amarezza del rapper che non ha mezzi termini per definire i momenti dopo la disapprovazione di parte del Teatro.

Giunge tutta l’amarezza del rapper: “È stato bruttissimo in realtà – confessa Geolier – io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno, è stata l’esibizione più brutta della mia vita. Siamo in tanti a lavorare a questo progetto.”

Il giovane artista è comunque concentrato sugli obiettivi che segue per la sua terra: “Ora vorrei fare qualcosa per i ragazzi di Secondigliano, creare dei campi, creare degli studi discografici a Napoli“.

Sanremo 2024, fischi a Geolier. Amadeus: “Sono dell’idea che le persone non vadano fischiate e non devono andare via”

Il caso Geolier è stato affrontato anche nella conferenza stampa pre-finale di Sanremo stamani, sabato 10 febbraio 2024. Amadeus, rispondendo ad una domanda di Cinzia Marongiu (Tiscali) ha affermato: “Mi è dispiaciuto. Mi dispiace quando sento dei fischi per qualcuno. Geolier è un talento molto amato ed evidentemente nella somma dei voti di ieri è stato votato. Ci sta che nella storia del Festival, da Pippo Baudo, il disappunto: i fischi li ho trovati ingiusti nei confronti di una ragazzo di poco più di 20 anni.

E ancora “Lui ha vinto quella serata, non lo dimenticherà mai e ha costruito l’esibizione con tanti mondi: evidentemente è piaciuta molto. Sono dell’idea che le persone non vadano fischiate: ha fatto il suo mestiere, cantare il suo mondo. Non l’ho visto ancora, lo vedrò oggi: ma è un ragazzo forte e credo che l’amore lo fortifichi“.

Ferocemente criticato sui social, Amadeus ha risposto anche sui vergognosi insulti scritti nell’ultimo post instagram del profilo @sanremorai, difenendo la vittoria del cantante:

Io nella mia vita non leggo i commenti social. Questo fa parte dei social, è parte dei vantaggi e degli svantaggi. C’è anche chi insultata Sinatra e Jackson perché non devono insultare me. Non li puoi combattere: Geolier se ne deve fregare e chiunque vinca avrà meritato.