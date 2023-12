Quali sono i cantanti in gara a Sanremo 2024? In attesa dell’ufficialità di Amadeus, ecco le ultime indiscrezioni e i rumors…

Domenica 3 dicembre, Amadeus, in collegamento con il Tg1 delle 13.30, svelerà i nomi dei cantanti Big in gara. L’attesa e la curiosità sono altissime, per scoprire chi saranno -ufficialmente- chi saranno gli artisti selezionati per quella che dovrebbe essere la sua ultima conduzione della kermesse musicale. L’arrivo del presentatore al timone di Sanremo ha ridato linfa al programma, portandolo ad essere un successo assoluto di ascolti e di vendite. Amadeus ha saputo, ogni anno, intercettare i gusti del pubblico e della critica, con scelte interessanti, tra nuovi volti e ‘vecchie glorie’ della tradizione italiana. Ma chi si sarà quest’anno? Ricapitoliamo un po’ i rumors…

Il nome quasi dato per scontato sembra essere quello di Angelina Mango, vincitrice del circuito canto di Amici 22 e ai primi posti in classifica con “Ci pensiamo domani” e “Che te lo dico a fa’“. La sua presenza sembra essere certa ma è sempre saggio tenere le dita incrociate. Smentite le voci che la davano come co-conduttrice accanto ad Amadeus, è possibile ritrovare sul palco del teatro Ariston anche Annalisa, esplosa con “Bellissima”, “Mon amour”, “Disco Paradise” (insieme a Fedez e J-Ax) e al primo posto della classifica album con “E poi siamo finiti nel vortice”.

Tra gli altri nomi, ricordiamo quelli de Il Volo, pronti a tornare dopo il trionfo con “Grande amore” e il buon riscontro con “L’amore si muove”. Potrebbe esserci anche Al Bano, desideroso da sempre di rimettersi in gara.

Buone possibilità anche per l’esordio di Geolier, tra gli artisti più noti e venduti del panorama italiano. Voci parlano anche di Tedua. Ci spera Arisa, meritevole di rimettersi in gioco a Sanremo 2024 con un pezzo pronta a riportarla ai piani alti delle classifiche.

Girano ulteriori quote: il ritorno di Sangiovanni (dopo la hit Farfalle presentate al Festival), Irama (attualmente impegnato in tour con Rkomi), il comeback di Rocco Hunt, il sognato debutto di Alfa (che ha brillato con la sua Bellissimissima e sarà in concerto al Forum nel 2024).

Sanremo 2024 potrebbe essere anche la consacrazione definitiva per Bresh, artista interessante e ai piani alti delle charts negli ultimi tempi. E chissà che non possa esserci anche il ritorno in pompa magna dei Negramaro…

Marcella Bella, tornata da poco con il nuovo brano “Tacchi a spillo”, aspira al ritorno a Sanremo. E meriterebbe un posto anche Diodato, amatissimo con il suo pezzo vincitore nel 2020, “Fai rumore”.

Infine, quote alte anche per i The Kolors, in estate al primo posto delle classifiche estive grazie al tormentone “Italodisco”

P.s. E chissà… sarà la volta buona per i Jalisse?