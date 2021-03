La lunga lista di ospiti del Festival di Sanremo 2021 si allunga con tre “vecchie glorie” (se così possiamo chiamarle) della musica italiana. Stiamo parlando di Marcella Bella, Fausto Leali e Gigliola Cinquetti. Cosa farà al Festival questo inedito trio? Ve lo spieghiamo subito. La loro presenza è fissata per mercoledì 3 marzo per celebrare la storia della kermesse musicale, che va in scenda da 71 edizioni.

Ognuno di loro dovrà eseguire due brani della loro storia musicale. Gigliola Cinquetti canterà “Non ho l’età” (1964) e “Dio come ti amo” (1966). Marcella Bella eseguirà “Senza un briciolo di testa” (1986) e “Montagne Verdi” (1972). Fausto Leali interpretetà “Mi Manchi” (1988) e “Io Amo” (1987).

Tutti e tre mancavano da anni dal palco del Festival di Sanremo, che ora è pronto a riaccoglierli. Gigliola Cinquetti ha partecipato ben 12 volte: la prima nel 1964, l’ultima nel 1995. Ha vinto due volte, nel 1964 e nel 1966. Fausto Leali ha partecipato 13 volte: la prima nel 1968 con “Deborah”, l’ultima nel 2009. Ha vinto soltanto nel 1989 in coppia con Anna Oxa. Marcella Bella ha partecipato 9 volte: la prima nel 1972 con “Montagne Verdi”, l’ultima nel 2007 in coppia con il fratello Gianni Bella. Non ha mai vinto la kermesse.

Qui tutte le dichiarazioni della prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2021.

Sanremo 2021, gli altri ospiti di mercoledì 3 marzo

Mercoledì 3 marzo tra gli ospiti del Festival ci sarà anche Laura Pausini. Fresca di Golden Globes, la cantante canterà “Io sì (seen)”. Elodie sarà la co-conduttrice della serata. Ci saranno anche Il Volo per un omaggio a Ennio Morricone e Enzo Avitabile per un omaggio a Carosone.

I cantanti che si esibiranno nella seconda serata sono: Bugo, Gaia, Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random e Willy Peyote.