Sangiovanni torna con un nuovo singolo dopo mesi di silenzio: perché si era fermato

Sangiovanni, ex allievo di Amici, è tornato alla sua musica. Il giovane artista dopo aver frequentato la scuola di Maria De Filippi, dove è arrivato al secondo posto dietro Giulia Stabile, all’epoca la sua fidanzata, ha conquistato le vette delle classifiche. Tra serate, ospitate e eventi musicali, Sangiovanni ha vissuto un periodo intenso di lavoro che lo ha portato direttamente sul palco del Festival di Sanremo. Un debutto nel mondo della musica eccezionale che l’artista ha vissuto appieno.

Nel 2024 è tornato all’Ariston con un Finiscimi brano intenso e personale che il pubblico del Festival non ha compreso subito. Per Sangiovanni è stato un momento difficile, dove ha preso atto che la situazione artistica che stava vivendo non era di facile gestione. Per questo ha deciso di annunciare il suo ritiro, una scelta che ha avuto un eco mediatico rilevante visto che Sangiovanni era all’apice del successo e aveva un seguito social rilevante.

Eppure l’ex allievo di Amici ha voluto fare un passo indietro, concentrarsi su se stesso e in modo molto spontaneo ha spiegato alla stampa e ai suoi fans sui social i motivi della sua decisione. Ha scelto il silenzio, certo che in quel momento fosse la cosa giusta per lui: “Come sto? Non so dirlo. Non sono una persona che sta bene mentalmente, ma provo a stare meglio con la musica. Mi sento fragile, debole, e non c’è nulla di male a esserlo.” Ha dichiarato ai giornalisti.

Sangiovanni: “Non riesco a fingere…”

“Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. Inizierò a dedicare il tempo a me stesso”, queste le parole usate dal giovane artista poco prima di ritirarsi dalle scene. Oggi Sangiovanni è pronto a tornare dai suoi fans, ha superato gli ostacoli che limitavano la sua espressione artistica ed è prossimo a debuttare con un nuovo brano: “Ciao raga, come state? Io bene, sono contento di fare questo video per dirvelo: sto molto meglio. Sono tornato in studio a scrivere e a cantare anche con lui (il suo cane).” Ha annunciato sui social.

Il cantante ha poi aggiunto: “Che dire? Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, per tutto l’affetto che ho ricevuto, veramente tanto, è bellissimo e spero di ricambiarlo presto.” Luci allo xeno, è il titolo della nuova canzone di Sangiovanni che uscirà in digitale dal 9 aprile e in radio dall’11 aprile, pezzo a cui l’ex allievo di Amici tiene particolarmente.

Luci allo xeno, significato del nuovo brano di Sangiovanni

Luci allo Xeno è il brano in uscita di Sangiovanni. L’artista lo ha presentato anteprima durante una live session a Roma ed è molto fiero del suo nuovo lavoro. La canzone è stata definita una sorta di viaggio introspettivo del cantante: un testo che racconta un percorso tra disagi e inquietudini dove è possibile aprire un varco per trovare la luce. Quest’ultima rappresentata proprio dallo xeno. Sangiovanni sceglie una metafora diretta e incisiva, ma soprattutto molto efficace per far comprendere lo stato d’animo che ha vissuto.

Ovviamente il pezzo è correlato da suoni e ritmi contemporanei e attuali che rispecchiano appieno i suoni elettro-pop e dance preferiti e elogiati da Sangiovanni. Una melodia composta da Stefano Tognini e Davide Grigolo che fa da sfondo alla voce dell’ex allievo di Amici dove emergono percussioni elettroniche e sonorità di sintetizzatori che danno al brano quel quid coinvolgente e moderno.