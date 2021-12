Sangiovanni partecipa a Sanremo 2022 con Farfalle

Sangiovanni parteciperà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Farfalle. Il titolo del brano che il giovane cantante vicentino porterà sul palco del Teatro Ariston è stato svelato durante la finale di Sanremo Giovani 2021, andata in onda il 15 dicembre su Rai 1.

Per Sangiovanni, si tratterà della prima esperienza come Big in gara nella kermesse sanremese.

La carriera del cantante nato a Vicenza il 9 gennaio 2003 è esplosa durante la stagione televisiva 2020/2021, con la sua partecipazione alla ventesima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, al termine della quale si è piazzato in seconda posizione alle spalle della ballerina Giulia Stabile, sua fidanzata.

In concomitanza con la sua partecipazione ad Amici, Sangiovanni ha pubblicato un EP omonimo lo scorso 14 maggio, certificato triplo Disco di Platino.

Fino ad ora, il suo singolo di maggior successo è indubbiamente il tormentone estivo, Malibu, che è stato certificato Disco di Platino ben 7 volte.

In più occasioni, Sangiovanni ha parlato della sua amicizia con Madame, cantante vicentina come lui, conosciuta a scuola. Madame ha partecipato al Festival di Sanremo, l’anno scorso, con la canzone Voce.

Sangiovanni e Madame hanno collaborato recentemente per il singolo Perso nel buio.

Sangiovanni a Sanremo 2022: discografia

Sangiovanni non ha ancora pubblicato nessun album ufficiale.

Nella sua discografia, infatti, troviamo il precitato EP omonimo e una serie di singoli pubblicati negli ultimi due anni: Paranoia, Non +, Guccy Bag, Lady, Tutta la notte, Hype, Malibu (pubblicata in due versioni, da solista e in duetto con Trevor Daniel), Raggi gamma e Perso nel buio, in duetto con Madame, come già scritto.

Questi ultimi due singoli sono stati pubblicati rispettivamente a settembre e a novembre di quest’anno e inclusi nella riedizione digitale dell’EP.