Esce Venerdì 12 Febbraio su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali “Canzoni Popolari”, il nuovo Ep composto da 6 brani di Samuel Heron Costa. Il progetto, in uscita su etichetta Polydor (Universal Music Italy), accompagna l‘arrivo del nuovo singolo “Una bugia”, brano inedito feat Danien, con il quale l’artista di origini spezzine prosegue il suo singolare e rinnovato percorso in musica. Così il cantante racconta il pezzo:

“Una bugia è una lettera d’amore nei confronti dell’ansia, amica e compagna di molte delle nostre giornate. Spesso siamo soliti a dirci una bugia, l’ansia è un qualcosa che fa parte di noi e quando non c’è spesso ci manca. Paragonata ad un gigante, che non sappiamo se voglia salvarci o ucciderci, l’ansia è parte indelebile della nostra quotidianità. Molte volte non siamo in grado di cacciarla via, altre volte vorremmo fosse con noi per darci quell’adrenalina e spinta che ci induce inevitabilmente a dare il meglio di noi”

“Una bugia” è una canzone intrisa di autentica verità nei confronti dell’ansia”, una fotografia vera e sincera che ritrae una situazione comune a moltissimi di noi nel vivere il personalissimo rapporto con l’amica ansia e con la quale abbiamo imparato a condividere il nostro quotidiano. Una compagna che ci tiene per mano e con cui spesso litighiamo ma che al tempo stesso è difficile lasciar andar via.

A quasi due anni di distanza dall’album d’esordio “Triste” e dopo brani come “Nella Pancia della Balena” insieme ai The Kolors prosegue così il suo nuovo percorso artistico e personale ancora più introspettivo in cui Samuel mostra la sua vera essenza, senza paure, congetture e vincoli particolari, ma solo con l’idea di aprire il suo cuore, la sua mente e la sua musica verso ulteriori orizzonti sonori.

Abbiamo intervistato Samuel Heron Costa in occasione dell’uscita del nuovo singolo, Una bugia, e del suo Ep “Canzoni popolari”. Con lui abbiamo chiacchierato su come è nata la canzone, sul tema dell’ansia (anche in questo periodo sicuramente non semplice per tutti), sui prossimi progetti futuri e sul titolo stesso del disco.

Potete ascoltare e vedere l’intervista video qui sopra.