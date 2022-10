Salmo Unplugged, l’album in esclusiva per Amazon Music

Siamo abituati ad un Salmo circondato dal caos degli stadi, a suo agio sul palco tra migliaia di persone, ma grazie ad Amazon Music oggi possiamo scoprire che anche in versione unplugged il rapper sardo riesce a mantenere la stessa forza. Anzi, forse i suoi testi riescono ad arrivare addirittura con maggiore intensità. L’esperimento assolutamente riuscito è Salmo Unplugged, il progetto video live di Amazon Original disponibile in esclusiva su Amazon Music e destinato a diventare, entro la fine dell’anno, anche un album fisico in CD e Vinile.

Salmo Unplugged, diretto da Andrea Folino, è stato registrato in presa diretta la scorsa estate presso la suggestiva terrazza del Baja Sardinia Ritual Club in Costa Smeralda, un luogo scelto dallo stesso Salmo che per questa occasione speciale ha voluto circondarsi dalla sua fidata band composta da Davide Pavanello, Daniele Mungai, Riccardo Puddu, Jacopo Volpe, Carmine Iuvone e Marco Azara.

La scaletta di Salmo Unplugged

Dieci le tracce in scaletta, eseguite da Salmo in versione unplugged e in presa diretta per un risultato davvero magico:

90MIN – Unplugged (Amazon Original) ALDO RITMO – Unplugged (Amazon Original) CRIMINALE – Unplugged (Amazon Original) LA PRIMA VOLTA – Unplugged (Amazon Original) LUNEDÌ – Unplugged (Amazon Original) MARLA / BLACK WIDOW – Unplugged (Amazon Original) – Focus track IL SENSO DELL’ODIO – Unplugged (Amazon Original) IL CIELO NELLA STANZA – Unplugged (Amazon Original) L’ALBA – Unplugged (Amazon Original) A DIO – Unplugged (Amazon Original)

Il video del concerto di Salmo su YouTube

Oltre alla versione audio di Salmo Unplugged, rilasciata in esclusiva su Amazon Music, è disponibile anche la versione video condivisa dallo stesso Salmo sul proprio canale di YouTube. Potete guardarla cliccando qui sotto.

Come anticipato in apertura, se non siete fan dello streaming vi basterà attendere soltanto qualche settimana per poter acquistare questo nuovo disco in versione CD e vinile. La versione fisica di questo concerto così intimo dovrebbe essere disponibile dal 9 dicembre 2022, ma al momento non è ancora possibile pre-ordinarne una copia.