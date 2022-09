Salmo torna nei palazzetti col Flop Tour 2022: info, date dei concerti, biglietti e scaletta

“Prego, sedetevi comodi. Sta cominciando lo show“. Dopo il concerto di San Siro dello scorso 6 luglio, Salmo è pronto a tornare in pista con una nuova serie di concerti che tra novembre e dicembre lo porteranno in giro per l’Italia da Firenze a Torino, passando per Mantova, Bologna, Livorno, Bari, Pesaro e Milano. Il Flop Tour 2022 di Salmo è stato mesi fa, ma le date sono state cambiate e quella di Roma del 29 novembre, risulta già sold out.

Ecco tutto quello che dovete sapere per rivedere Salmo in concerto col Flop Tour 2022, dal calendario completo ai prezzi e la disponibilità dei biglietti, passando per la scaletta, gli orari di inizio e le indicazioni per raggiungere i palazzetti.

Sono 12 i concerti di Salmo attualmente annunciati per l’autunno 2022, ma non è escluso che nuove date possano aggiungersi nei prossimi giorni vista la rapidità con cui si stanno vendendo i biglietti e una data, quella di Roma, già sold out.

Ecco le date al momento confermate, incluse quelle che risultano già sold out:

17 novembre – Firenze, Mandela Forum

– Firenze, Mandela Forum 20 novembre – Mantova, Grana Padano Arena

– Mantova, Grana Padano Arena 22 novembre – Padova, Kioene Arena

– Padova, Kioene Arena 25 novembre – Bologna, Unipol Arena

– Bologna, Unipol Arena 26 novembre – Livorno, Modigliani Forum

– Livorno, Modigliani Forum 29 novembre – Roma, Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

– Roma, Palazzo dello Sport (SOLD OUT) 2 dicembre – Bari, Palaflorio

– Bari, Palaflorio 6 dicembre – Eboli (SA), Palasele

– Eboli (SA), Palasele 9 dicembre – Pesaro (PU), Vitrifrigo Arena

– Pesaro (PU), Vitrifrigo Arena 12 dicembre – Milano, Mediolanum Forum

– Milano, Mediolanum Forum 16 novembre – Brescia, Brixia Forum

– Brescia, Brixia Forum 18 novembre – Torino, Pala Alpitour

I biglietti del Flop Tour 2022 di Salmo

La data di Roma è già sold out e i biglietti per le altre date stanno andando via piuttosto velocemente. Di seguito i link diretti per acquistare i biglietti tramite i canali ufficiali:

Cosa è incluso nel VIP PACK del tour 2022 di Salmo

Il pacchetto VIP Package Early previsto per alcune delle date del nuovo tour di Salmo include:

– Un biglietto di Parterre in Piedi valido per lo show

– Early Entry: accesso prioritario alla venue

Quali canzoni sentiremo al concerto di Salmo? La scaletta del Flop Tour 2022

La data zero del nuovo tour di Salmo ci ha svelato la scaletta ufficiale. Ecco tutte le canzoni che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, potremo ascoltare in tutte le date del Flop Tour 2022: