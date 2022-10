Rotonda è un brano di ThaSup che vede il featuring di Tiziano Ferro ed è presente nell’ultimo disco del rapper e produttore, Carattere speciale. Sempre nell’album è presente anche una collaborazione con Mara Sattei intitolata “Loop” e di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi.

Qui sotto potete leggere il testo della canzone e ascoltare il brano.

Rotonda, Significato canzone

Nel brano, la rotonda è proprio simbolo del cambiamento necessario per ogni individuo, nel prendersi la responsabilità delle proprie scelte e del proprio percorso da intraprendere.

Thasup feat. Tiziano Ferro, Rotonda, Ascolta canzone

Potete cliccare qui per ascoltare “Rotonda” di ThaSup con il featuring di Tiziano Ferro e per vedere il lyric video.

Thasup feat. Tiziano Ferro, Rotonda, Testo canzone

Uh-uh, oh-uh-uh-uh

Yeah, non ha spigoli una rotonda

Ah, se non cambi tu, non sarà lei a farti sbattere

Contro un muro di gomma

Yeah, torni indietro, non devi mai farti abbattere

Se no-oh-oh-oh

Mento-oh-oh-oh

Se dico torno-oh-oh-oh-oh-oh-oh

No props ai fake bro

Non stoppo ‘sto joint

Perché dopo penso e ripenso che ho perso ‘sto senso di me

Sono okay (Okay)

Non voglio press (No press)

Frate’, te perdi i capelli a pensare solo al cash

Bro-brother, non ti ascolterà nessuno se

Parli a bassa voce anche quando parli con te

Uh-eh

Non ha spigoli una rotonda (No)

Se non cambi tu, non sarà lei a farti sbattere

Contro un muro di gomma, еh (Ah)

Torni indietro, non devi mai farti abbatterе

Se no-oh-oh-oh

Mento-oh-oh-oh

Se dico torno-oh-oh-oh-oh-oh-oh

No props ai fake bro

Non stoppo ‘sto joint

Perché dopo penso e ripenso che ho perso

Se no-oh-oh-oh

Mento-oh-oh-oh

Se dico torno-oh-oh-oh-oh-oh-oh

No props ai fake bro

Non stoppo ‘sto joint

Perché dopo penso e ripenso che ho perso ‘sto senso di me

Stay with me, mademoiselle

Ho posti nella testa che non so il perché

Ma spezzan le gambe come sigarette

Se la testa chiama, ci penso due volte

A stare high, stare high (Stare high)

Per sempre (Per sempre), capirai (Lo farai)

‘Sta gente, eh-yeah, ha bad vibes (Ha bad vibes)

Internet (Internet), è uno smile

Per un like, poi sei sad, eh, yeah

Se no-oh-oh-oh

Mento-oh-oh-oh

Se dico torno-oh-oh-oh-oh-oh-oh

No props ai fake bro

Non stoppo ‘sto joint

Perché dopo penso e ripenso che ho perso

Se no-oh-oh-oh

Mento-oh-oh-oh

Se dico torno-oh-oh-oh-oh-oh-oh

No props ai fake bro

Non stoppo ‘sto joint

Perché dopo penso e ripenso che ho perso ‘sto senso di me, eh