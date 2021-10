Era il 2001 quando Tiziano Ferro pubblicò il suo primo disco, Rosso relativo, anticipato dalla hit Xdono. E il cantante di Latina, in occasione del ventennale dell’album, ha annunciato il rilascio del progetto in una nuova versione, rimasterizzata, e con l’aggiunta di tracce bonus. Ecco, via Instagram, le parole del cantautore:

Il NOSTRO “Rosso Relativo” sta per compiere 20 ANNI.

Vent’anni sono un’intera generazione.

Quanta follia, urgenza, stupenda inconsapevolezza, quanto amore in quel “Rosso Relativo”.

Esamino esanime il racconto di questi ultimi venti anni, travolto dalla gratitudine.

Questo album arrivò senza preavviso – con le canzoni che avevo scritto in tarda adolescenza senza sapere che poi sarebbero finite nel mio primo disco.

Lo ascolto adesso e provo tenerezza.

Ancora oggi ci sento dentro le urla d’aiuto, le spinte d’orgoglio di chi cercava una strada, un pezzo di me che non c’è più ma anche tante parti sgangherate che non sono riuscito a cambiare mai.

𝘙𝘰𝘴𝘴𝘰 𝘙𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰 è un passaporto che non scade, che continua a raccontare dove sono stato e dove vado. Una bussola.

Quando ascolto questo album mi sento intatto, commosso e invaso dal privilegio di poter essere qui – vent’anni dopo – a parlare ancora di Paola, di Imbranato e di Xdono.

E un sorriso ha la meglio.

Il 29/10 festeggeremo questo importante anniversario con una ristampa speciale in vinile, disponibile dal 5/11 in versione “cd”. Tutto rimasterizzato, con tracce bonus e i ricordi più belli di questi nostri 20 ANNI.

Scopri di più, link in bio.

E il 26/10 𝘿𝙄𝙍𝙀𝙏𝙏𝘼 𝙄𝙂 (ᴅᴇᴛᴛᴀɢʟɪ ɪɴ ᴀʀʀɪᴠᴏ) per gridare insieme: “Auguri e grazie caro Rosso relativo!!!”.