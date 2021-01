Controregola è il titolo del nuovo singolo di Rosmy, in uscita oggi, venerdì 29 gennaio 2021. Il brano scritto dalla stessa Rosmy è prodotto da Cristian Milani.

Nella canzone, porta l’attenzione sulla tematica della libertà, valore universale imprescindibile, componente fondamentale di ognuna delle nostre vite.

“In questo momento delicatissimo e di continue restrizioni, “Controregola” vuole essere un inno alla libertà, un invito a non dimenticare la bellezza della spontaneità agendo sempre nel rispetto altrui. il brano, infatti, cita e ripensa Kant secondo cui la libertà non è il non avere regole, ma è la determinazione di agire nel rispetto e nel buon senso comune”

Lo spirito rock di Rosmy è accompagnata da un pianoforte con sfumature pop e rock nel sound del pezzo.

Abbiamo intervistato la cantante per parlare del suo nuovo brano, parlando della situazione attuale della musica dal vivo e i prossimi progetti in cantiere.

Clicca qui sotto per guardare la video intervista.

Rosmy, Biografia

Il suo percorso musicale come cantautrice inizia nel 2016. Con il brano “Un istante di noi”, si aggiudica il Premio Mia Martini 2016 e il premio FIMI “Miglior brano radiofonico”. Con il singolo “Inutilmente”, è stata finalista al Premio Lunezia 2018. A gennaio 2019 esce il suo album d’esordio “Universale”.

Dopo aver conquistato il primo posto nella tappa di Pistoia è arrivata in Finale a Sanremo Rock 2019 con il brano “Addormentarsi insieme”, esibendosi con una band tutta al femminile al Teatro Ariston di Sanremo. “Fammi credere all’ eterno” è il brano che vede Rosmy tra i protagonisti nella tappe di Jesolo e Mestre del FestivalShow, il festival itinerante dell’estate italiana e a Faenza al M.E.I. (Meeting delle Etichette Indipendenti). Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, è protagonista del video di “Fammi credere all’ eterno”, premiato alle “Giornate del Cinema”, per l’idea originale e definito “Short Music Movie”. Nello stesso anno, Rosmy in veste di attrice recita nel docufilm “Donne Lucane” di Nevio Casadio e il suo brano “Ho scelto di essere libera” è parte della colonna sonora. Grande successo il suo omaggio a Mango nel programma “L’anno che verrà” su Rai 1 prima sua esibizione live del 2020, impreziosita dall’orchestra diretta dal Maestro Palatresi.

A giugno 2020 esce “Ho tutto tranne te”, brano che ha riscosso interesse da parte di stampa, tv e radio, grazie al testo che evidenzia l’importanza del volontariato e della solidarietà, con l’intervento nel video dei City Angels Italia e il Patrocinio della Regione Lombardia. Gennaio 2021, distribuito da Universal Music esce “Controregola” il nuovo singolo.