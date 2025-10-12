Ronnie Wood e Rod Stewart lavorano a nuovi brani: ipotesi reunion dei Faces

Il chitarrista dei Rolling Stones Ron Wood rivela a Desert Island Discs di essere in studio con Rod Stewart per lavorare su alcune canzoni inedite: “Abbiamo un buon corpo di brani”. E anticipa che il nuovo album degli Stones è in fase di mix.

Ronnie Wood ha confermato di essere al lavoro con Rod Stewart su nuovi brani che potrebbero riaccendere in modo concreto l’ipotesi di una reunion dei Faces.

Ron Wood e Rod Stewart

Ospite di Desert Island Discs su BBC Radio 4, il chitarrista dei Rolling Stones ha spiegato che la coppia è al lavoro da tempo: “Abbiamo un buon corpo di canzoni in lavorazione anche se il vero ostacolo, al momento, è incastrare le nostre agende”.

L’annuncio arriva a pochi mesi dall’apparizione condivisa dei due sul palco del Glastonbury Festival 2025, dove hanno suonato Stay With Me, cavallo di battaglia dei Faces capace di riaccendere l’entusiasmo per la vecchia formazione da parte dei fan più nostalgici.

Dalla leggenda dei Faces al presente

I Faces nascevano nel 1969 dalla costola degli Small Faces dopo l’uscita di Steve Marriott e in breve tempo diventano una delle band più vitali del rock britannico dei primi anni Settanta, con un suono ruvido, soul e pub‑rock che avrebbe influenzato generazioni di gruppi. L’intesa tra Stewart e Wood, tra voce graffiata e chitarre secche, è la cifra che rende i brani unici e immediatamente riconoscibili.

L’ipotesi di nuovi pezzi scritti oggi non è solo un’operazione nostalgica: rimettere mano a bozze storiche e idee rimaste nel cassetto potrebbe generare materiale capace di dialogare con un pubblico trasversale, tra chi ha vissuto l’epoca d’oro e i nuovi ascoltatori cresciuti a playlist.

Le rivelazioni in radio e l’ironia on the road

Nel corso dell’intervista, Wood ha scherzato sul fatto che “non nulla è cambiato assolutamente” rispetto ai tempi d’oro tra loro due salvo un dettaglio: “Rod non vuole più amplificatori sul palco, ha detto che lavora solo così…”

Aneddoti che restituiscono il clima di una coppia creativa formidabile, pronta a tornare in studio appena possibile per terminare i brani in lavorazione. La prospettiva di una reunion, anche solo discografica, resta legata alla logistica e ai rispettivi impegni, ma il segnale è chiaro: il motore creativo è acceso.

Rolling Stones al mix: un nuovo capitolo in arrivo

Wood ha anche anticipato che i Rolling Stones hanno appena terminato le registrazioni del nuovo album, ora alla fase di mix: l’uscita è prevista entro fine anno o all’inizio del prossimo. La band, che con Hackney Diamonds nel 2023 aveva segnato un ritorno di grande impatto nonostante la morte di Charlie Watts, la cui batteria era ancora presente su quasi tutte le tracce dell’album, continua dunque a “alzare l’asticella”, come dice parole di Wood.

L’energia instancabile del gruppo e la contemporanea attività con Rod Stewart mostrano un musicista al centro di due traiettorie: la grande storia degli Stones e il richiamo affettivo‑artistico dei Faces che lo riportano indietro di oltre 50 anni.