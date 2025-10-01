La conferma arriva da Ronnie Wood, il nuovo album dei Rolling Stones è “finito” e uscirà nel 2026. La band sta anche valutando alcune date live per la promozione del 25esimo disco nella collezione della band

Rolling Stones, nuovo album nel 2026: “Il disco è pronto”. E si parla di un nuovo tour

I Rolling Stones non si fermano: Ronnie Wood ha rivelato che il 25esimo album in studio della band è praticamente già completo e arriverà nel 2026. E all’orizzonte potrebbe esserci anche un nuovo tour.

Rolling Stones, album 2026

A 62 anni dal loro debutto discografico, i Rolling Stones preparano un’altra stagione da protagonisti. Ronnie Wood, 78 anni, ha confermato che il nuovo album della band è completato, e che l’uscita dovrebbe concretizzarsi l’anno prossimo, forse già prima di giugno. Sarà il 25esimo lavoro in studio dopo ‘Hackney Diamonds’ (2024), disco che ha riportato Mick Jagger, Keith Richards e lo stesso Wood ai vertici delle classifiche e ai Grammy.

La notizia chiude settimane di indiscrezioni partite a maggio, quando Marlon Richards — figlio di Keith — aveva rivelato che il gruppo era in studio da settimane e quasi alla fine del lavoro, tra sessioni pomeridiane che sconfinavano oltre la mezzanotte.

Venticinquesimo album in studio dei Rolling Stones

Il progetto vede nuovamente in regia Andrew Watt, produttore che ha già affiancato i Rolling Stones nell’ultimo capitolo e che nell’ultimo biennio ha lavorato con giganti del pop e del rock.

Non sono trapelati titoli, tracklist o ospiti, ma il trio sembra orientato a proseguire la formula che ha convinto pubblico e critica: canzoni dirette, chitarre in primo piano, e quel mix di energia e mestiere che solo gli Stones sanno sintetizzare.

Possibile tour 2026: le ipotesi

Sul fronte live, Wood ha lasciato una porta spalancata: “Speriamo di fare qualche data… spero che torneremo ancora davanti al pubblico, ma al momento non ho informazioni certe, sto aspettando conferme anch’io”.

Nessun calendario ufficiale, ma le opzioni più probabili puntano su un percorso misto stadi–festival fra Europa e Nord America, sulla scia dei grandi show del 2022 nel Regno Unito e del 2024 negli USA.

La macchina organizzativa, come sempre per gli Stones, richiede mesi di pianificazione: venue di grande capienza, produzione monstre, e una logistica calibrata sull’età — rispettabile — dei tre membri: Mick Jagger (82), Keith Richards (81) e Ronnie Wood (78). Dal 2021 la batteria è affidata a Steve Jordan, subentrato in pianta stabile dopo la scomparsa di Charlie Watts.