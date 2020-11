È indubbiamente uno dei nomi più interessanti della nuova scena urban italiana. Stiamo parlando di Rondo Da Sosa, reduce dalla pubblicazione del suo primo lavoro discografico ufficiale, l’EP Giovane Rondo, entrato direttamente in top ten nella classifica Fimi degli album più venduti.

In Slatt, nuovo singolo estratto da Giovane Rondo, brano fortemente influenzato dai nuovi artisti della scena hip hop statunitense (come Roddy Ricch e Rod Wave, ad esempio, che il giovane rapper milanese cita esplicitamente nel testo), Rondo Da Sosa si affida alla prestigiosa collaborazione con Capo Plaza e alla sapiente produzione di Ava.

Slatt ha debuttato nella top ten della classifica Fimi riguardante i singoli più scaricati e ascoltati sulle varie piattaforme digitali.

Di seguito, trovate il testo della canzone. Clicca qui per vedere il video ufficiale.

Rondo Da Sosa feat. Capo Plaza – Slatt: il testo

Shawty qua con me

Vuole poppare Perc

Io che sono solo, ho le pare con me

Lei ama il mio slang

Prima chiamavo il mio slime

Ora chiamo il mio slatt

Shawty qua con me

Vuole poppare Perc

Io che sono solo, ho le pare con me

Lei ama il mio slang

Prima chiamavo il mio slime

Ora chiamo il mio slatt.

Big Glock,

Big move,

Shawty vuole me,

Non ho nientе

Dai non ci credo, dici chе hai fame ma no, non è vero

Io ancora ci spero cinque mesi fa non sai quanto valevo

Se parli di me, parli pure dei miei

Rondo sai è la new wave, come Roddy Ricch e Rod Wave

Ci stavo male nella mia stanza

Mi ricordo non mangiavo niente

Ci nutrivamo di arroganza

Non è filato mai nulla bene.

Shawty qua con me

Vuole poppare Perc

Io che sono solo

Ho le pare con me

Lei ama il mio slang

Prima chiamavo il mio slime

Ora chiamo il mio slatt

Shawty qua con me

Vuole poppare Perc

Io che sono solo

Ho le pare con me

Lei ama il mio slang

Prima chiamavo il mio slime

Ora chiamo il mio slatt.

Shawty vuole me

Vuole poppare Perc

Vuole una Birkin Bag

Piena piena di cash

Vuole Plaza più Rondo

Sopra lo stesso beat

Pronto, chiamo il mio slatt

Movie, stiamo vivendo un film

Ho cicatrici e tattoo sulle braccia

E senza catene nessuno mi tiene

Meglio parli poco che non ti conviene

Quaggiù sembra America e siamo a Milano

Ancora me lo suchi dal mio primo pezzo

E dove vuoi andare, non sei di Chicago

Sei solo un cogl*one che vende al parchetto, ok

Moncler gonfio, racks su racks, è verde il conto

Total black e lei mi ama, ama lo slang e il mio vestiario

Mangio rappers zero percocet

Sette in una suite d’albergo

Con Cassandra, Chiara e Jennifer proviamo varie tecniche,

Chiamo lo slatt slatt

Giro un altro back backwoods

Tu parli, bla bla

Tra sti palazzi ho il passepartout

Fumando gas gas diretto dalla California

Ma non posso stare tranquillo, bussano alla porta.

Shawty qua con me

Vuole poppare Perc

Io che sono solo

Ho le pare con me

Lei ama il mio slang

Prima chiamavo il mio slime

Ora chiamo il mio slatt

Shawty qua con me

Vuole poppare Perc

Io che sono solo

Ho le pare con me

Lei ama il mio slang

Prima chiamavo il mio slime

Ora chiamo il mio slatt.