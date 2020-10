Dal 16 ottobre 2020, è disponibile sulle piattaforme streaming, il nuovo EP di Rondo Da Sosa, la nuova promessa della scena rap italiana, dal titolo Giovane Rondo, pubblicato su etichetta Real Music 4 Ever/Warner Music Italy.

Il nuovo EP del rapper milanese di soli 18 anni è composto da 7 brani. In Giovane Rondo, sono presenti due collaborazioni eccellenti, quelle con Shiva e Capo Plaza. Gli altri artisti con i quali Rondo Da Sosa ha collaborato per questo progetto sono i rapper milanesi Vale Pain e Abby 6ix.

Per quanto concerne le produzioni, invece, il rapper classe 2002 ha lavorato con i seguenti produttori: Ava (il produttore salernitano, famoso per aver prodotto l’album d’esordio di Capo Plaza, 20, che ha curato la direzione artistica dell’intero progetto), Adam11 e Timeline.

Per quanto riguarda l’ingresso nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia, Giovane Rondo ha esordito direttamente in top ten, precisamente alla posizione numero 6.

Per chi non conoscesse Rondo Da Sosa, Mattia Barbieri (questo, il suo vero nome), cresciuto a Milano nel quartiere San Siro, ha pubblicato Free Samy, con l’etichetta Real Music 4E, nel gennaio di quest’anno. Dopo il buon riscontro ottenuto con questo lavoro, il rapper ha pubblicato i singoli Leggenda e Face to Face (Exposing Me RMX). Il video di quest’ultimo singolo ha raggiunto quota 12 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel 2020, Rondo Da Sosa ha collaborato anche con Lazza.

Di seguito, trovate la tracklist di Giovane Rondo.

Rondo Da Sosa – Giovane Rondo: la tracklist

1. Giovane Rondo

2. Youngshit feat. Shiva

3. Trap

4. Slatt feat. Capo Plaza

5. Baby

6. Southside feat. Vale Pain, Abby 6ix

7. Dolore