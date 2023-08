Era il 14 agosto 1999 quando Ronan Keating conquistava la numero 1 della classifica inglese con il brano “When you say nothing at all”, brano portante del film “Notting Hill”, interpretato da Julia Roberts e Hugh Grant. L’ex leader dei Boyzone inserì il brano nel primo disco solista, Ronan, che includeva anche i singoli “Life Is a Rollercoaster”, “The Way You Make Me Feel” e “Lovin’ Each Day”. L’album vendette oltre due milioni di copie solo in Europa. ‘When you say nothing at all” è stato certificato doppio disco di platino nel Regno Unito e platino in Australia, Danimarca e Svezia. In Italia è arrivato al secondo posto della chart Fimi.

Rona Keating, la carriera solista e la discografia completa

Come artista solista, Keating ha venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo insieme ai 25 milioni di dischi con i Boyzone. Dopo il progetto d’esordio, due anni dopo venne rilasciato “Destination” (era il 2002) che conquistò la vetta della chart Uk e si posizionò al terzo posto in Irlanda. In Europa, furono circa un milione le copie vendute. A trainare le vendite e a promuovere l’album fu la canzone “”If Tomorrow Never Comes”.

Nel 2002 esce “Turn it on” ed è un flop. In Uk non va oltre la 21esima posizione. Venne anticipato dal singolo “Lost for words” che non andò oltre il nono gradino della Uk chart. Nel 2003 esce così direttamente una compilation, 10 Years of Hits, con tutti i singoli di Ronan Keating e due inediti. Conquistò la vetta nel Regno Unito.

Bring You Home è il quarto album in studio e vide la luce il 5 giugno 2006. Fu a il suo ultimo album in studio prima di tornare a fare parte dei Boyzone appena riformati. L’album ha debuttato al numero tre della UK Albums Chart.

Songs for My Mother è il quinto disco solista. L’album è stato pubblicato il 16 marzo 2009 su Polydor Records e ha debuttato al numero 4 della classifica degli album irlandesi prima di raggiungere il numero 1 nella seconda settimana. Ha anche raggiunto il numero 1 in Australia e nel Regno Unito. Nello stesso anno esce anche “Winter Songs” ma non va oltre il 16esimo gradino della Uk chart.

Da “Duet” a “Songs from home”

Duet è il settimo album in studio del cantautore irlandese e frontman dei Boyzone Ronan Keating. È stato prodotto da Greg Wells e presenta collaborazioni con artisti australiani, neozelandesi e internazionali. È stato rilasciato solo in Australia e Nuova Zelanda il 12 novembre 2010.

When Ronan Met Burt è l’ottavo disco in studio, prodotto e composto da Burt Bacharach. Supportati da un’intera orchestra, tutti i pezzi presenti sono classici composti da Burt nel corso dei suoi cinquant’anni di carriera e includono successi immediatamente riconoscibili come “Walk on By” o “The Look of Love”.

Fires è il nono album in studio del cantante irlandese Ronan Keating. L’album è stato pubblicato il 3 settembre 2012, con un’edizione speciale deluxe firmata, quinto progetto a contenere materiale originale e il suo primo in sei anni dopo Bring You Home. Arriva al quinto posto in Uk.

Nel 2016 esce Time of my life che debutta al quarto posto della classifica Uk. Nel 2020 è la volta di Twenty Twenty per i vent’anni dalla sua carriera solista. Seconda posizione negli Regno Unito. Ultimo progetto è Songs from home del 2021.

Ronan Keating, la carriera parallela come giudice dei talent show: da X Factor e The Voice of Germany

Insieme alla musica, Ronan Keating ha dato il via anche ad una carriera televisiva nei talent show. Il cantante entrato a far parte della giuria di X Factor nel 2010 (versione australiana), dove è rimasto per cinque stagioni. È stato il mentore vincente in due occasioni; nel 2010 con Altiyan Childs e nel 2014 con Marlisa Punzalan.

Il 24 dicembre 2015, Keating è stato annunciato come sostituto di Ricky Martin a The Voice Australia. Keating si è unito a Jessie J, Delta Goodrem e The Madden Brothers nello show. Il 7 dicembre 2016, Keating ha annunciato il suo addio allo show dopo una stagione. È stato sostituito da Kelly Rowland.

Nel dicembre 2022, Keating è apparso come coach nella sesta serie di The Voice Kids UK. È tornato per la settima stagione nel luglio 2023.

Nel giugno 2023, è stato rivelato che Keating sarà un coach nella prossima tredicesima stagione di The Voice of Germany.

Ronan Keating è anche attivo nella beneficenza per la Marie Keating Foundation, che aumenta la consapevolezza sul cancro al seno e prende il nome da sua madre, morta a causa della malattia nel 1998.