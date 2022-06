Confermato il concerto dei Rolling Stones a Milano, allo Stadio San Siro, previsto per martedì 21 giugno 2022. Nei giorni scorsi, i fan avevano temuto la cancellazione (o il rinvio, in caso più fortunato) della tappa italiana della band a causa della positività di Mick Jagger al Covid-19. Poi, però, era stato lo stesso leader del gruppo a confermare il live dopo due concerti annullati:

I Rolling Stones sono stati costretti a posticipare il loro concerto allo stadio Wankdorf di Berna, in Svizzera, previsto per il 17 giugno, dopo la positività al Covid. 19 di Mick Jagger. I Rolling Stones sono profondamente dispiaciuti per questo rinvio ma la sicurezza del pubblico, dei musicisti e dello staff del tour hanno la priorità assoluta. Il concerto dei Rolling Stones previsto allo Stadio San Siro a Milano si farà e si terrà come programmato. Lo spettacolo a Berna verrà rimandato per una data successiva. I biglietti del 17 giugno saranno validi per la tappa seguente. I dettagli saranno annunciati il prima possibile.

Dopo quello ad Amsterdam e a Berna, rinviati, quello a Milano ci sarà.

Ecco, a seguire, tutto quello che c’è da sapere sul concerto, biglietti, scaletta delle canzoni e informazioni su come arrivare allo Stadio Meazza, San Siro.

Rolling Stones a Milano, San Siro, 21 giugno 2022, biglietti e orari

Il concerto dei Rolling Stones allo Stadio San Siro di martedì 21 giugno 2022 è sold out.

L’inizio è previsto alle 19.30 con l’opening dei Ghost Hounds.

Rolling Stones a Milano, San Siro, 21 giugno 2022, Come arrivare

Come riportato anche da Ticketone, ecco le indicazioni su come raggiungere lo Stadio Meazza, San Siro, a Milano.

Con metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto, Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio. In caso di arrivi da metro diverse, indirizzarsi verso i cambi della linea rossa o lilla e poi direzione San Siro Stadio.

In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum

In treno

Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate

A quel punto, prendere la linea metropolitana verde MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Stazione Porta Genova

Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

In aereo

Milano Linate

Prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Milano Malpensa

Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Milano Orio Al Serio

Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione FAMAGOSTA, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Se si arriva in auto al concerto, da Torino (autostrada A4): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa e seguire le indicazioni per San Siro.

Se si arriva da Bologna , Firenze , Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge lo stadio.

Se si arriva da Bergamo , Verona , Venezia , Udine ( autostrade A4 ), dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Arrivando da Como , Lecco , Svizzera ( autostrada A8 – A9 ), dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Parcheggi: Sono disponibili in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.

Rolling Stones a Milano, San Siro, 21 giugno 2022, scaletta concerto

Street Fighting Man

19th Nervous Breakdown

Get Off of My Cloud

Tumbling Dice

I Wanna Be Your Man

Out of Time

You Can’t Always Get What You Want

Living in a Ghost Town

Honky Tonk Women

You Got the Silver

Connection

Miss You

Midnight Rambler

Start Me Up

Paint It Black

Sympathy for the Devil

Jumpin’ Jack Flash

Gimme Shelter

(I Can’t Get No) Satisfaction