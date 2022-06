Nelle scorse ore, la notizia della positività al Covid-19 di Mick Jagger aveva messo in dubbio la tappa a Milano dei Rolling Stones, prevista per il 21 giugno 2022 allo Stadio San Siro a Milano. La band, infatti, aveva già rimandato i concerti previsti ad Amsterdam e a Berna. Non era ancora stata resa nota la conferma della data italiana nei comunicati stampa della band, fino a poco fa, quando, il gruppo stesso, via social, ha rassicurato il pubblico, confermando il concerto del 21 giugno. Si terrà e non sarà rimandato. Ecco le parole dei Rolling Stones:

I Rolling Stones sono stati costretti a posticipare il loro concerto allo stadio Wankdorf di Berna, in Svizzera, previsto per il 17 giugno, dopo la positività al Covid. 19 di Mick Jagger. I Rolling Stones sono profondamente dispiaciuti per questo rinvio ma la sicurezza del pubblico, dei musicisti e dello staff del tour hanno la priorità assoluta. Il concerto dei Rolling Stones previsto allo Stadio San Siro a Milano si farà e si terrà come programmato. Lo spettacolo a Berna verrà rimandato per una data successiva. I biglietti del 17 giugno saranno validi per la tappa seguente. I dettagli saranno annunciati il prima possibile.

E’ il primo concerto della band in Italia dopo la morte di Charlie Watts, il batterista della band, scomparso ad agosto 2021.

Furono loro, con queste parole, ad annunciare la morte del musicista: