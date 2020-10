Róisín Murphy ha rilasciato il suo nuovo disco “Róisín Machine“.

La cantante ha ottenuto la fama come voce del duo Moloko e poi ha intrapreso la carriera solista. Il suo ultimo lavoro è stato pubblicato il 2 ottobre 2020. E’ il suo quinto lavoro in studio.

Scopriamo insieme le prime critiche sull’album, le recensioni che hanno accompagnato il rilascio del disco.

Clash Music: Ci sono ritmi premurosi e parole premurose qui, che si completano a vicenda invece di sopraffarsi a vicenda.

The Guardian: Róisín Machine è un album più nitido e mirato di Take Her Up to Monto del 2016; uno che regge alcune, ma non tutte, le eccentricità del suo autore.

Exclaim: Roísín Machine è tra le migliori opere di Murphy, una vetrina per una delle figure più affascinanti della musica dance

Diy Magazine: Questo è il suo disco disco più provocatorio fino ad oggi. Laddove “Overpowered” o “Take Her Up To Monto” potrebbero virare verso sfumature avant garde, “Róisín Machine” è illuminato esclusivamente dalla glitterball.

The Quietus: Qui sta la bellezza di Róisín Machine nella sua forma più semplice: ogni singola canzone ti implora di ballare, e così facendo ti implora anche di dimenticare la fragilità umana così incessantemente ricordata. In modo indiretto attraverso Róisín Murphy – sia lei dio, macchina, persona o qualcosa che fluttua tra di loro – possiamo dimenticare i nostri corpi fragili, perdendoci in un’utopia beata, anche se solo per un’ora.

Resident Advisor: Roisin Machine cattura la cantante nel suo momento più trionfante, finalmente a suo agio nel suo ruolo di icona del pop alternativo: c’è qualcosa di casual e più sicuro in questa Roisin Murphy.

Uncut: Lo stato d’animo generale è sinuoso, viscidamente surreale. … È un viaggio profondo nel passato e nel futuro di Murphy.

MusicOMH.com: Róisín Machine vede la cantante carismatica, sicura di sé e in controllo, e i ritmi di Barratt accompagnano perfettamente questo stato d’animo. Non accettare imitazioni, questo album contiene la migliore musica elettronica che ascolterai tutto l’anno.

NME: Durante la seconda metà dell’album, l’energia aumenta ulteriormente quando Murphy e il collaboratore di Sheffield, Crooked Man (alias DJ Parrot), danno la festa di una vita.

Potete ascoltare il disco qui sotto: