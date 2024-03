La scaletta delle canzoni, orario, informazioni sui biglietti per il concerti di Róisín Murphy all’Alcatraz di Milano: ecco come arrivare

Appuntamento stasera, 19 marzo 2023, con la data all’Alcatraz di Milano di Róisín Murphy in concerto. L’Hit Parade Tour prende nome dal sesto album in studio della cantante irlandese Róisín Murphy, pubblicato l’8 settembre 2023. È stato prodotto da DJ Koze e preceduto dai singoli “CooCool”, “Can’t Replicate”, “The Universe”, “Fader” e “You Knew”. “CooCool” è stato rilasciato insieme all’annuncio di Murphy di aver firmato con l’etichetta Ninja Tune. L’album ha ricevuto consensi dalla critica, alcuni lo hanno definito il suo miglior lavoro fino ad ora e uno dei migliori dischi dell’anno. Anche a livello di vendite, i risultati sono stati più che soddisfacenti. Nel Regno Unito ha conquistato la quinta posizione della chart, bene anche le posizioni in Scozia (4) e Germania (sesto gradino). A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni all’Alcatraz di Milano e tutte le informazioni sui biglietti e l’orario di inizio.

Róisín Murphy, la scaletta del concerto a Milano

Il concerto di Róisín Murphy inizierà alle 21. Qui sotto la scaletta delle canzoni.

Pure Pleasure Seeker (Moloko song)

Dear Miami

Simulation

Overpowered

CooCool

The Universe

Crazy Ants Reprise

You Knew

The Time Is Now (Moloko song)

Incapable

Something More

Let Me Know

Sing It Back (Moloko song)

Can’t Replicate

Ramalama (Bang Bang)

Forever More(Moloko song)

Hit Parade

Pure Pleasure Seeker (outro) (Moloko song)

Róisín Murphy, biglietti del concerto a Milano

Sono ancora disponibili biglietti, al prezzo di 36.80 euro per il posto unico, per il concerto di stasera, 19 marzo 2024, all’Alcatraz di Milano. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi