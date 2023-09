Il 6 settembre 2023, Roger Waters compie 80 anni. Nato il 6 settembre 1943, ha co-fondato il gruppo rock Pink Floyd come bassista nel 1965. Dopo l’abbandono del cantautore, Syd Barrett, nel 1968, Waters divenne paroliere, co-cantante e leader concettuale dei Pink Floyd fino alla sua decisione di lasciare la band nel 1985. Con la sua presenza attiva nel gruppo, i Pink Floyd conquistarono il successo internazionale con gli album The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977), The Wall (1979) e The Final Cut (1983). Poi nacquero divergenze creative e arrivò la decisione di chiudere il capitolo e di iniziare, per Waters, una carriera nuova, da solista. Ha fatto molti tour dal 1999. Tra questi ricordiamo il The Dark Side of the Moon per il suo tour mondiale del 2006-2008, e il tour Wall Live del 2010-2013. A seguire alcune curiosità sul cantante e musicista.

Roger Waters, dai Pink Floyd alla vita privata, dieci curiosità sul musicista