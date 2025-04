Rocco Hunt: età, dove vive, moglie e figli, canzoni

Rocco Hunt uno dei rapper più amati in Italia, una carriera in ascesa, una famiglia che lo sostiene e una vita in musica.

Quando si parla di Rocco Hunt, il primo pensiero va a quella faccia da bravo ragazzo con lo sguardo sveglio e le parole che pesano come macigni. Ma sotto la superficie del rapper di successo c’è molto di più: un artista che ha saputo rimanere coerente con le proprie radici, un uomo che ha costruito la sua carriera senza mai dimenticare da dove viene.

Classe 1994, Rocco Hunt è nato a Salerno, città che porta nel cuore e che, nonostante i mille viaggi e i palchi prestigiosi, continua a considerare casa. Non è un caso che nella sua canzone più famosa Rocco Hunt parlava proprio del suo dialetto che si deve sentire.

Rocco Hunt famiglia e vita privata

La sua vita oggi è divisa tra Napoli e Milano, due città che rappresentano perfettamente le sue due anime: quella legata alla tradizione, ai valori familiari e all’identità meridionale, e quella più moderna, frenetica, che parla il linguaggio dell’industria musicale. Ma Rocco non ha mai voluto tagliare i ponti con le sue origini. Anzi, proprio da lì ha tratto forza e ispirazione per raccontare storie vere, vissute, mai patinate.

A livello personale, Rocco Hunt è riservato, ma non ha mai nascosto il suo amore per la moglie Ada. I due si conoscono da anni e hanno costruito insieme una relazione solida, lontana dai riflettori ma sempre presente nei momenti importanti. Dal loro legame è nato un figlio, che Rocco ama profondamente e che spesso cita come la sua vera priorità. È diventato padre giovanissimo, ma ha sempre visto questa esperienza come una spinta, non come un ostacolo. La famiglia, per lui, viene prima di tutto. E questo, in un mondo dove spesso l’immagine conta più della sostanza, fa la differenza.

Dal punto di vista musicale, Rocco Hunt è uno di quegli artisti che non si fermano mai. Ha cominciato giovanissimo, scrivendo versi in dialetto e raccontando le periferie, i sogni di chi non ha niente ma vuole tutto. Ha vinto Sanremo Giovani nel 2014 con Nu juorno buono, e da lì non si è più fermato. Canzoni come ’A verità, Libertà, Se tornerai, Un bacio all’improvviso (con Ana Mena) e Non litighiamo più hanno confermato il suo talento, capace di muoversi tra rap, pop e urban con naturalezza.

Il suo stile è diretto, emotivo, senza fronzoli. Rocco racconta l’amore, le difficoltà, il riscatto, sempre con la lingua di chi quelle strade le ha vissute davvero. E il suo pubblico lo sente, lo riconosce, lo segue con affetto. Perché Rocco non è solo un cantante, è uno che rappresenta una parte del Paese che spesso non ha voce. E lo fa senza mai scadere nel cliché, con una maturità che col tempo è cresciuta insieme alla sua musica.

Oggi Rocco Hunt è un punto fermo della scena musicale italiana. Ma resta, in fondo, quel ragazzo che scriveva testi nel retro di casa, con i sogni più grandi delle tasche. E forse è proprio questo a renderlo così vero. Così diverso. Così necessario.