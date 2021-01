Roby Facchinetti è uno degli ospiti di Domenica In nella puntata del 3 gennaio 2021. In diretta, con Mara Venier, il cantante leader dei Pooh interpreterà il suo nuovo singolo “Invisibili“, tratto dal suo album solista “Inseguendo la mia musica”. La canzone è stata scritta da lui insieme all’amico e compagno di band Stefano d’Orazio, scomparso il 6 novembre scorso.

E’ una delicata dedica ad una coppia anziana inseparabile che riflette, in un bilancio di vita che li vede sempre accanto, indivisibili, negli anni, nel tempo. Un mondo personale e privato, lontano dallo sguardo del mondo.

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale del brano, a seguire il testo della canzone:

Una panchina in due trovando il sole della mattina

E intanto un altro inverno se ne va

C’è gente davanti a voi che passa e guarda e non vi vede

Non c’è nessuno a farvi compagnia

Ma vi bastate voi col tempo addosso

Che il battito di un cuore non ha età

Fare l’amore e poi sognare un figlio d’accarezzare

Era il traguardo di una vita fa

Il tempo invece va per la sua strada

Ed il futuro è già arrivato qua

Invisibili, invisibili

Nessuno sa di voi, vivete piano per non sbagliare

Appesi ai vostri respiri

Invisibili, invisibili

Vita che va da sé senza sfiorare nessun rumore

Mentre il cielo scappa via

Vecchie fotografie appese a muri da rimbiancare

Di quegli amici che non ci son più

Abbracciati guardando un film e vi svegliate che è già finito

Col gatto sul divano tra di voi

Con chi mi arrabbierò se resto sola?

Giura che te ne andrai dopo di me

Invisibili, invisibili

Come due farfalle che non sanno più volare

Aggrappate immobili ad un fiore

Invisibili, invisibili

Aspettando il buio per rimettervi a sognare

Buonanotte amore mio

Aspettando il buio per rimettervi a sognare

Buonanotte amore mio