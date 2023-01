Robbie Williams si esibirà questa sera, 20 gennaio 2023, in concerto a Casalecchio di Reno (Bologna) con una nuova data del suo XXV tour. i live sono stati programmati con l’intenzione di celebrare i 25 anni di carriera come artista solista, e per promuovere il greatest hits XXV. Il tour si terrà tra ottobre 2022 e dicembre 2023, nelle arene e negli stadi di Europa e Oceania. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sulla data di stasera a Casalecchio di Reno (Bologna) con la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti.

Robbie Williams, Bologna, 20 gennaio 2023, Info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Robbie Williams a Casalecchio di Reno (Bologna). Si parte dai 109.25 per il 2 Settore Numerato e Parterre in piedi fino a 115 euro del 1 settore numerato. Clicca qui per l’acquisto.

Robbie Williams, Bologna, 20 gennaio 2023, La scaletta del concerto

Feel

Strong

Come Undone

Minnie the Moocher (The Ho De Ho Song) (Cab Calloway and His Orchestra cover)

Ain’t That a Kick in the Head (Dean Martin cover)

Bodies

Lost

Love My Life

Sexed Up

Millennium

Eternity

The Road to Mandalay

Rock DJ

No Regrets

She’s the One

Angels

XXV è una compilation di Robbie Williams, pubblicata dalla Columbia Records il 9 settembre 2022. L’album segna il 25° anniversario della carriera solista di Williams e include versioni ri-registrate e orchestrate di canzoni della sua carriera, che furono rielaborato da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell con la Metropole Orkest. La versione XXV di “Angels” è stata pubblicata come primo singolo, seguita dal doppio singolo “Eternity/The Road to Mandalay” e dalla nuova canzone “Lost” come terzo singolo. L’edizione deluxe dell’album aggiunge 10 tracce, incluse altre quattro canzoni originali: “Disco Symphony”, “More Than This”, “Home Thoughts from Abroad” e “The World and Her Mother”. L’album ha debuttato al numero uno della classifica degli album del Regno Unito.