Rita Ora doveva essere ospite, prima di Natale, del The Jonathan Ross Show, in onda al sabato in Uk e seguitissimo, con grandi riscontri di pubblico. Eppure, tutto è saltato e la cantante ha preferito cancellare il suo intervento in tv a causa di una valanga di polemiche e critiche che l’hanno travolta nei giorni scorsi. Il motivo? Rita Ora avrebbe violato il lockdown inglese per festeggiare i suoi 30 anni.

La cantante, la cui madre è un’operatrice sanitaria in prima linea, si è scusata per aver invitato amici ad una festa in un ristorante a Londra sabato – proprio pochi giorni prima che il blocco dell’Inghilterra fosse revocato.



Via social, la Ora si è scusata pubblicamente per l’accaduto, dopo che la notizia era stata resa nota e le critiche sul web erano iniziate ad essere sempre più insistenti:

“È stato un istinto del momento la decisione presa con la visione sbagliata che stavamo uscendo dal blocco e che questo sarebbe stato ok… Mi dispiace profondamente per aver infranto le regole e, allo stesso tempo, capisco che questo mette a rischio le persone. Il mio è stato un grave e imperdonabile errore di giudizio. Date le restrizioni, mi rendo conto di quanto fossero irresponsabili queste azioni e me ne assumo la piena responsabilità. Mi sento particolarmente imbarazzata nel sapere in prima persona quanto duramente le persone abbiano lavorato per combattere questa terribile malattia e sono pienamente consapevole dei sacrifici che le persone e le imprese hanno fatto per aiutarci a tenerci tutti al sicuro. Anche se questo non risolverà le cose, io voglio scusarmi sinceramente”



Via Twitter, molti utenti hanno condannato il comportamento della cantante ma anche del gestore del ristorante che si sarebbe, così, reso disponibile per questa festa di compleanno nel suo locale.

A far emergere la notizia sono stati gli scatti di alcuni paparazzi che hanno mostrato la cantante (e altre persone) entrare all’interno del ristorante.