How To Be Lonely, Rita Ora: lyrics, testo e traduzione

Di Alberto Graziola venerdì 13 marzo 2020

Rita Ora, How to be lonely, testo, traduzione e lyrics della canzone, di cosa parla e il significato

Rita Ora ha scelto di anticipare il suo terzo LP con una midtempo intitolata "How To Be Lonely". Scritta da Lewis Capaldi, la traccia trova la pop star immersa nei suoi sentimenti: combatte l'insicurezza e la mancanza di autostima. "Mi ha detto che mi amava più di molti altri, che poteva essere lui a portarmi a casa", inizia la canzone. "Ma sono abbastanza brava da essere tutto ciò che potrebbe desiderare?"

Potete ascoltare il brano qui sotto, a seguire testo e traduzione.

Rita Ora, Hwo to be lonely, Lyrics

[Verse 1]

He told me that he loved me more than most

That he could be the one to take me home

(But am I good enough to) Be the everything that he could want?

He told me that he loved me more than most

[Pre-Chorus1]

Been lookin' for a non-material love

Soon as I find it, I'll be fuckin' it up (Break it up)

Like I ain't made a mess here often enough

Not enough, not enough, not enough, not enough, no, no, no

[Chorus2]

Will no one ever show me how to be lonely?

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

Ain't nobody can hold me like the way you hold me

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

[Post-Chorus3]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

[Verse 2]

(But am I good enough to) Tell you that I love you more than most?

That you could be the one to take me home?

(But am I good enough to) To give you everything that you will hold?

In truth, I'm being honest, I don't know

[Pre-Chorus1]

Been lookin' for a non-material love

Soon as I find it, I'll be fuckin' it up (Break it up)

Like I ain't made a mess here often enough

Not enough, not enough, not enough, not enough, no, no, no

[Chorus2]

Will no one ever show me how to be lonely?

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

[Post-Chorus3]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

[Break7]

But am I good enough to-

Hmm

Yeah, yeah

[Chorus2]

Will no one ever show me how to be lonely?

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

Ain't nobody can hold me, I like the way you hold me

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

[Post-Chorus3]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh (Lonely)

Oh, oh, oh

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

Oh, oh, oh, oh, oh (Be lonely)

Oh, oh, oh, oh, oh (Be lonely)

Oh, oh, oh

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

Rita Ora, Hwo to be lonely, Traduzione

Mi ha detto che mi amava più di molti altri

Che poteva essere lui a portarmi a casa

(Ma sono abbastanza brava da) Essere tutto ciò che potrebbe desiderare?

Mi ha detto che mi amava più di molte altre

Ho cercato un amore immateriale

Non appena lo troverò, lo incasinerò (manderò all'aria)

Come se non avessi fatto casino qui abbastanza spesso

Non abbastanza, non abbastanza, non abbastanza, non abbastanza, no, no, no

Nessuno mi mostrerà mai come essere sola?

Finisco da sola quasi ogni notte

Devo essere l'unica

Avendo voglia di perdere, mi mostrerai come essere sola

Nessuno può trattenermi nel modo in cui mi tieni

Finisco da sola quasi ogni notte

Devo essere l'unica

Avendo voglia di perdere, mi mostrerai come essere sola

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh oh oh

Avendo voglia di perdere, mi mostrerai come essere sola

(Ma sono abbastanza brava da dirti) Ti dico che ti amo più della maggior parte?

Che potresti essere tu a portarmi a casa?

(Ma sono abbastanza bravo da) darti tutto quello che avrai?

In verità, sono sincero, non lo so

Ho cercato un amore immateriale

Non appena lo troverò, lo incasinerò (manderò all'aria)

Come se non avessi fatto un casino qui abbastanza spesso

Non abbastanza, non abbastanza, non abbastanza, non abbastanza, no, no, no

Nessuno mi mostrerà mai come essere sola?

Finisco da sola quasi ogni notte

Devo essere l'unica

Avendo voglia di perdere, mi mostrerai come essere sola

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh oh oh

Avendo voglia di perdere, mi mostrerai come essere sola

Ma sono abbastanza bravo da-

Hmm

Si si

Nessuno mi mostrerà mai come essere solo?

Finisco da sola quasi ogni notte

Devo essere l'unica

Avendo voglia di perdere, mi mostrerai come essere sola

Nessuno può trattenermi, mi piace il modo in cui mi tieni

Finisco da sola quasi ogni notte

Devo essere l'unica

Avendo voglia di perdere, mi mostrerai come essere sola

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh (solo)

Oh oh oh

Avendo la sensazione di perderti, mi mostrerai come essere sola

Oh, oh, oh, oh, oh (Sii solo)

Oh, oh, oh, oh, oh (Sii solo)

Oh oh oh

Avendo la sensazione di perderti, mi mostrerai come essere sola