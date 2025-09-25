Rihanna è diventata mamma per la terza volta: benvenuta Rocki Irish Mayers

La popstar ha annunciato su Instagram la nascita della sua terza figlia: si chiama Rocki Irish Mayers, la nascita sarebbe avvenuta il 13 settembre 2025 ma la conferma è arrivata solo poche ore fa

Rihanna ha presentato al mondo la sua terza figlia con un post su Instagram in cui stringe la neonata avvolta in rosa e mostra un secondo scatto con minuscoli guantini color cipria. È una femmina. Si chiama Rocki Irish Mayers.

Rihanna, benvenuta Rocki

A stupire è semmai la data della nascita: 13 settembre. Perché ancora fino a un paio di giorni fa, pur di mantenere il riserbo, la popstar e il compagno – il rapper A$AP Rocky – avevano diffuso un po’ di notizie contraddittorie. La foto di lei con il pancione e le dichiarazioni di lui che si augurava la nascita di una femminuccia. E in effetti il fiocco è rosa.

Anche se l’annuncio arriva a undici giorni dalla nascita, con i fan che da settimane seguivano ogni indizio della gravidanza più chiacchierata dell’anno.

Rihanna e la tradizione “R‑family”

Con Rocki Irish, la coppia prosegue la tradizione dei nomi con la lettera R: dopo RZA (2022) e Riot (2023), ecco la prima femmina di casa Mayers. Il nome porta con sé anche un gioco di rimandi affettivi: “Rocki” richiama il nickname di Rakim Mayers (A$AP Rocky), mentre “Irish” aggiunge un tocco evocativo e personale. Rihanna, che è nata alle Barbados, avrebbe anche origini irlandesi cui si è sempre detto profondamente ispirata.

La scelta, raccontano da tempo i due, è sempre stata l’unica su cui non litigano: “Maschio o femmina il nome inizierà per R”, aveva sorriso Rihanna ai microfoni nei mesi scorsi quando aveva confermato la gravidanza imminente”.

Dalla passerella al post

La terza gravidanza era stata svelata in grande stile al Met Gala 2025, quando Rihanna aveva dominato il red carpet con un accenno di pancione, trasformando ogni apparizione in uno statement di moda.

Trasparenze couture, baby‑doll e silhouette che celebrano il corpo: la fondatrice di Fenty ha imposto un’estetica che rifiuta i compromessi, mostrando che glamour e maternità possono convivere senza chiedere permesso. Anche l’annuncio di Rocki è curato nei dettagli visivi: palette rosa, la fedina con la scritta “Mamma” e un racconto fotografico molto potente.

Famiglia, lavoro e ciò che verrà

Insieme dal 2020, Rihanna e A$AP Rocky diventano così genitori di tre bambini in poco più di quattro anni, realizzando l’idea di una famiglia “ravvicinata” nelle età. La cantante, che nel frattempo ha celebrato i vent’anni dall’album d’esordio e guida un impero beauty e lingerie che vale più di un miliardo di dollari, ha più volte ribadito di non avere fretta sul ritorno discografico, ma neppure di volerlo escludere.

Per ora, il centro è Rocki: un nome nuovo in una storia che, tra musica e moda, continua a dettare tendenze e conversazioni globali.