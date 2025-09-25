Rihanna in dolce attesa: “Speriamo che sia femmina” dice il compagno

Due figli dai nomi bizzarri, RZA e Riot, nati a poco più di un anno l’uno dall’altro. E Rihanna, che si era presentata incinta sul palco dello show di metà tempo del Superbowl dello scorso per uno degli eventi più importanti dell’anno e a diversi mesi di distanza dalla sua ultima esibizione, è di nuovo in dolce attesa.

Rihanna, terzo figlio in arrivo

A confermare lo stato interessante della superstar di Barbados, 37 anni, è il compagno, il controverso rapper A$AP Rocky (all’anagrafe Rakim Athelston Mayers) che dopo due maschietti si augura un fiocco rosa in famiglia: “Per la verità speriamo che sia femmina, saremmo davvero felicissimi se fosse una bimba. Stiamo pregando molto per questo…”

Protagonista di una intervista copertina su ELLE, A$AP Rocky ha raccontato la terza gravidanza della sua compagna: “Stiamo affrontando il momento con gioia e consapevolezza, Ri è straordinaria, fortissima, una mamma meravigliosa anche se questa gravidanza, con due figli ancora piccoli è diversa, forse ancora più difficile. Siamo felicissimi, anche se ci piacerebbe davvero che fosse una ragazza”

Rihanna, una famiglia felice

Dopo diverse relazioni non esattamente felici, Rihanna sembra essersi definitivamente lasciata alle spalle alcuni episodi drammatici: nel 2009 era finita in ospedale con il volto tumefatto dopo una violenta aggressione da parte del suo compagno di allora, il rapper Chris Brown. E anche se A$AP Rocky ha una personalità forte e molto diretta, non esattamente una personcina tranquilla, la coppia sembra funzionare davvero.

Da tempo si parla anche di matrimonio… “Ma chi ti dice che non sia già suo marito…?” ha risposto Rocky alla giornalista di Elle.

Il signor Rihanna

A$AP alterna diverse attività: musica, cinema, moda. È un apprezzato modello anche se la sua ambizione sarebbe essere riconosciuto soprattutto come musicista. Il fatto che lo chiamino il signor Rihanna non gli piace: “Ognuno di noi due si completa nell’altro. Lei è una donna di enorme successo, rende speciale tutto quello che fa. Dovrebbe dispiacermi? No, ma il sarcasmo con cui qualcuno sostiene che da questa relazione io ci abbia guadagnato non mi piace. È offensivo”.

Rihanna lo scorso anno fa festeggiato il suo primo miliardo di dollari: in un periodo in cui le gravidanze l’avevano costretta a diradare impegni artistici – anche lei ha recitato in film di grande successo come Battleship, Ocean’s 8 e Valerian – la cantante si è concentrata sul suo marchio di moda e profumeria, Fenty, che è un successo enorme in America e in America Latina.

“Amo il palco, detesto gli avvocati”

Quanto alla musica A$AP Rocky sta lavorando a nuovi progetti viaggiando tra New York, Nassau e Los Angeles dove Rihanna ha le sedi delle sue attività e il suo studio. Famoso per i suoi testi controversi che gli avevano causato anche qualche problema di carattere legale, Rocky sembra avere accantonato atteggiamenti che gli erano costati carissimi.

Il rapper era finito sotto indagine in Svezia dopo un’aggressione avvenuta per futili motivi per strada; nel 2023 era arrivato un secondo arresto, poco prima della nascita del suo secondo figlio, per una misteriosa sparatoria avvenuta a Hollywood. Ma in udienza le accuse erano state ridimensionate…

In tutto questo… “Il dissing non mi spaventa – ha concluso A$AP Rocky – fa parte del gioco e io sono una persona di passioni forti e i confronti mio piacciono. Quello che non sopporto sono gli epiloghi legali: le contese sono sane per l’hip-hop ma non c’è nulla di rap nel chiamare gli avvocati. Tutto deve restare sul palco e nelle canzoni…”

Rihanna e A$AP Rocky hanno annunciato la terza gravidanza al Met Gala, a maggio: non ci sono ufficialità circa il tempo della nascita, ma stando alle indiscrezioni a novembre scopriremo se il terzo fiocco sarà finalmente quello rosa.